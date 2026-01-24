Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

六合彩｜头奖1300万搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你！

社会
更新时间：21:33 2026-01-24 HKT
发布时间：21:33 2026-01-24 HKT

由于上一期六合彩没有人中奖，多宝彩池累积800万，若一注独中，今期六合彩头奖可获1300万。六合彩今日( 24日 )搅珠，至晚上9时15分截止售票时间为止，总投注额约46,24万元。

今期搅出号码：6、16、17、22、28、48，特别号码：45

根据过往的搅珠纪录，50期最旺号码分别是32，搅出次数有23次，其次是6、24及28，同样搅出20次，而39及45则搅出19次。若以近30期计算，则28搅出最多，有10次，其次是4、39，同样有8次，而1、6、24则有7次。
 

