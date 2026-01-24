周大福联迪士尼推金卡盲盒 以香港名胜为主题 尖沙咀门店限量100套今抢先开卖

周大福联乘迪士尼推出全新周大福迪士尼经典系列「Mickey and Friends」金卡盲盒，以香港名胜为设计主题，将多个具代表性的香港地标化身为即影即有风格的精致收藏金卡，结合盲盒及黄金工艺，为迪士尼粉丝与收藏爱好者带来全新珍藏精品。系列将于今日（24日）率先于周大福尖沙咀 iSQUARE 国际广场店优先发售，更设全套发售（限量100套）。

8款香港名胜金卡盲盒 随盒附送相机小摆件

周大福迪士尼经典系列「Mickey and Friends」金卡盲盒共有 8 款设计，金卡设计灵感来自即影即有相纸，以米奇及一众好友包括米妮、唐老鸭、黛丝、高飞、布鲁托及钢牙与大鼻为主角，游走香港名胜拍照打卡为主题；系列以 999.9 黄金精制，特别版更采用幻彩工艺精细印制，配上金色相纸框，细腻质感夺目耀眼。

每款金卡均配以精心设计包装

随盒更附送相机仔小摆件，可作展示、收藏或随身小饰物。每款相机仔小摆件均以相应角色为设计主题，造型细节与金卡角色一一呼应，将玩味与珍藏感完美融合，让粉丝一次过收藏角色金卡与专属配件，配合盲盒抽卡玩法。

金卡产品造型各异，米奇于最具香港特色的电车前有型摆pose打卡，展现城市活力；米妮以城市游人造型亮相，带领大家欣赏维港景色，捕捉历史悠久的天星小轮；唐老鸭以鬼马表情登场，于霓虹招牌下打卡留念；黛丝化身饮食达人，尝尽香港独有茶餐厅美食；高飞带领大家游览前往香港迪士尼乐园其中一条必经之路；布鲁托活泼可爱，急不及待要登上摩天轮；钢牙与大鼻互动感十足，走到怀旧的街道探索一番；米奇与唐老鸭这对好友鬼鬼碰拳合照，采用幻彩工艺精细印制，搭配金色相纸框，极具纪念与收藏价值。

尖沙咀iSQUARE店更特设「Mickey & Friends」照相亭，让一众迪士尼粉丝捕捉美好时刻。粉丝们更可同时获得米奇手掌造型巧克力，与现场的「Mickey & Friends」立体展板打卡留念。