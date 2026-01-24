Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

【新法必读】强制佩戴安全带1月25日生效 违规最高罚$5,000 常见疑问一文解答

社会
更新时间：09:00 2026-01-24 HKT
发布时间：09:00 2026-01-24 HKT


【安全带/巴士/罚款】为加强司机同乘客安全，由今年一月二十五日起，所有新登记的公共及私家巴士的所有乘客座位，私家小巴和货车的后排乘客座位，以及特别用途车辆的司机和所有乘客座位，均须安装安全带。市民乘车时，如座位已安装安全带，司机和座位乘客除非有合理辩解，否则必须佩戴。

交通部提醒市民，任何车主、司机或乘客，如违反佩戴安全带的规定，最高可罚款5,000元及监禁3个月。法例生效初期，警方会以宣传教育为主，联同运输署、道路安全议会及相关持份者持续进行不同的宣传及教育活动，并透过社交媒体平台贴文、宣传短片及海报等方式，提醒所有道路使用者新的法例要求，让市民养成自觉佩戴安全带的习惯和安全意识，长远形成一种文化，提升道路安全。

市民常见疑问

违例者罚款？ → 最高可被罚款$5,000 及监禁 3 个月

安全带坏咗点算？ → 向司机报告，调往可用座位

扣咗安全带点㩒钟落车？ → 可先解开安全带，再按铃下车

特殊情况无法佩戴？ → 可向执法人员解释，当局将公平处理

逾5,000巴士已装安全带 如损坏应向司机报告

现时市民乘坐巴士普遍未有戴安全带习惯，因此对这条新法例衍生很多疑问，例如「安全带坏咗点算？」、「扣咗安全带点㩒钟落车？」等等。

运输署回复表示，巴士乘客如发现座位安全带失灵或损坏，应及时向司机报告，同时在安全情况下调到安全带有效运作的座位上。若乘客需要下车，可在适当时候解开安全带及离开座位，并按动电铃准备下车。此外，如遇上执法行动时，如乘客因特殊情况而未能妥善地佩戴安全带，可向执法人员解释，执法人员会作出专业调查，并以公平、公正方式处理。

两间巴士公司，合共已为逾5,000辆巴士安装安全带。城巴表示，自2018年起，城巴已于所有新购双层巴士的所有座椅上安装安全带。目前，逾780辆巴士已于全车所有座椅或上层所有座椅配备安全带。

九巴则表示，目前全数约4,300辆巴士车队的上层车头、下层车尾等指定座位均配备安全带；其中逾2,500辆巴士全车或上层所有座位都有设置，占全数车队六成，并获编排行走绝大部分途经快速公路的巴士路。

