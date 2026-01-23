简约公屋｜第三期1.30起接受申请！ 一文看清柴湾/启德/屯门8820伙位置/租金/申请资格

简约公屋｜房屋局今日（23日）宣布，第三期简约公屋将于1月30日起接受申请，包括柴湾常安街、启德世运道（第二期）、屯门欣宝路及屯门青发街4个项目，合共提供约8,820个单位，预计2026年第二季起陆续入伙。《星岛头条》整理简约公屋第三期申请懒人包，即睇项目地点、单位租金及申请资格。

房屋局公布的第三期简约公屋申请涵盖港九新界4个项目，提供不同大小的单位以切合不同家庭的需要。各项目的单位数量、预计租金及交通配套各具优点，详情如下：

柴湾常安街：

提供约1,720个单位（一至二人、三至四人、四至五人单位）

附近设多条专营巴士及小巴路线往返港铁柴湾站和杏花邨站及港九不同地区

预计每月租金介乎约1,340元至3,020元

启德世运道（第二期）：

第一阶段提供约3,180个单位（一至二人、三至四人、四至五人单位）

邻近港铁启德站，附近亦设多条专营巴士及小巴路线往返港九及新界不同地区

预计每月租金介乎约1,310元至2,990元

屯门欣宝路：

第一阶段提供约2,760个单位（一至二人、三至四人、四至五人单位）

邻近欣宝路公共运输交汇处及欣宝路沿途巴士站，提供多条专营巴士线往返港九及新界不同地区，以及港铁巴士路线往返港铁屯门站及兆康站

预计每月租金介乎约900元至2,010元。

屯门青发街：

第一阶段提供约1,160个单位（一至二人、三至四人单位）

项目内将设有巴士总站，提供往返屯门市中心、屯门公路巴士转乘站，以及在繁忙时段接驳市区其他目的地的公共运输服务

预计每月租金介乎约900元至1,610元

简约公屋申请资格及方法

房屋局表示，符合资格的申请人将于1月30日或之前陆续收到申请表。为确保资源能分配给较有需要的家庭，当局设有优先申请资格及编配优次。

优先申请资格：

轮候传统公屋3年或以上的一般公屋申请住户可获优先。

申请日期：

于1月30日至2月20日期间交回申请表可获优先处理，但房屋局在2月20日后仍会继续接受申请。

递交方法：

邮寄： 填妥申请表后，邮寄至香港湾仔告士打道邮政局邮政信箱28222号房屋局「简约公屋」专责小组办事处。 亲身递交： 于办公时间内，将申请表放入设于九龙横头磡香港房屋委员会客务中心或湾仔税务大楼「简约公屋」专责小组办事处的文件投递箱。 电子表格： 如申请人及家庭成员已登记「智方便+」，可扫描申请表上的专属二维码，直接在网上填写、签署和递交。

房屋局强调，现居于不适切居所、有特殊健康状况，或家庭成员包括未成年子女、长者等的申请者，将获较高的编配优次。

为支援住户，扶贫委员会已通过扩展「『简约公屋』住户特别津贴试验计划」，全面涵盖所有13个项目，并延长至2028年3月31日。此计划为住户提供一次性特别津贴，以减轻他们在搬迁及适应新社区时的开支压力，例如添置家具、子女转校等。

津贴金额不设用途限制，并因应生活成本上涨而稍作上调，新金额将于3月1日起生效。

「简约公屋」项目所在地区 市区及扩展市区

（包括屯门及马鞍山） 新界

（包括元朗及上水） 住户人数 特别津贴金额（元）

（适用于三月一日或之后提交的申请） 一人 1,950 3,950 二人 3,000 6,050 三人 3,900 7,850 四人 4,700 9,400 五人 5,400 10,850 六人及以上 6,500 13,000

