游走历史展示廊和城市秘境 探索城市与电力的无形连结

「历史悠久、不忘创新」是「港灯135周年历史展示廊」向城市传递的一则跨越时空讯息，邀请市民重新认识电力与城市的关系，共同探索可持续发展的智慧未来。

万家灯火璀璨照耀下的东方之珠，电力默默担当起守护者的角色。香港电灯有限公司在1889年1月24日正式注册成立。经过一年的筹备，湾仔发电厂在翌年12月1日下午6时准时投产，点亮了中环50盏电街灯，把目光聚焦在创新和应用科技下诞生的电力。电力带来的这道光芒不仅驱散夜色，更开启城市的电力时代，为香港的发展奠定基础。



百年电表、不同电力的电费单 重现旧时代



展示廊以「历史」作主角，透过不同时期电力领域上的「创新」，希望为未来带来启发。展示廊分为「展示墙」和「电子互动装置」两大主轴。



「展示墙」展出多件极具历史价值的港灯文物，细说百多年来居民的用电习惯、街灯如何照亮夜路，到电力技术如何由手动走向智能化。展品包括逾百年历史、在1922年退役的电表，四十年代「维多利亚式」电街灯部件，五、六十年代发出、清楚标示「电灯（Lighting）」与「电力（Power）」不同收费的电费单，以及纪念在二战时殉职港灯员工的铭牌，每件展品都蕴藏著一个故事，刻上独有的时代印记，值得细味当中意义。



五大互动主题 由手控系统到智能电网





展示廊另一焦点，是五座分别以「华灯初上」、「光耀万家」、「以客为尊」、「关爱绿行」及「创领未来」为主题的「电子互动装置」，展示港灯在发展历程、可靠供电服务、优质客户体验、社区与环境关怀，以及创新科技应用方面的重要里程。



其中，公司注册纪录、早期董事局会议纪录和上市招股广告，让公众首次近距离了解企业在香港早期经济中的定位。逾百幅历史照片和影片，则呈现电力基础建设如何配合城市版图的发展，并为塑造智能未来提供想像空间。在装置之间穿梭时，不难察觉电力技术如同城市脉搏般逐步变化。



以电力牵动的城市散步线

港灯推出主题导赏团：「港灯『光影与传承』之旅」。

导赏团会穿过港灯湾仔发电厂旧址，了解百多年前的发电厂为甚么会为香港留下日街、月街与星街，以及另一条有趣的街道名称。



除了历史展示廊，港灯更把与电力发展相关的不同地点串联，打造了一条城市散步路线，推出主题导赏团：港灯「光影与传承」之旅。行程以湾仔坚尼地道的港灯历史展示廊作起点，让参加者先了解百年电力发展。随后导赏团会穿过港灯湾仔发电厂旧址，了解百多年前的发电厂为甚么会为香港留下日街、月街与星街，以及另一条有趣的街道名称；接着会走访湾仔洪圣庙，窥探其中潜藏著的昔日港岛城区布局，认识《四环九约》中经常被人遗忘的一「环」，走进这个社区，可以感受到城市版图如何因电力而重塑。



最后会到访中环爱丁堡广场，一览8款由1890至1970年代的街灯，从分辨灯光、造型、材质各异的气氛中，体验城市夜色百年变迁。

港灯「光影与传承」之旅

欢迎各大机构及团体申请参加。

每月一团，费用全免。

查询：[email protected]