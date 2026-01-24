Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

游走历史展示廊和城市秘境 探索城市与电力的无形连结

社会
更新时间：07:00 2026-01-24 HKT
发布时间：07:00 2026-01-24 HKT

「历史悠久、不忘创新」是「港灯135周年历史展示廊」向城市传递的一则跨越时空讯息，邀请市民重新认识电力与城市的关系，共同探索可持续发展的智慧未来。

万家灯火璀璨照耀下的东方之珠，电力默默担当起守护者的角色。香港电灯有限公司在1889年1月24日正式注册成立。经过一年的筹备，湾仔发电厂在翌年12月1日下午6时准时投产，点亮了中环50盏电街灯，把目光聚焦在创新和应用科技下诞生的电力。电力带来的这道光芒不仅驱散夜色，更开启城市的电力时代，为香港的发展奠定基础。


百年电表、不同电力的电费单 重现旧时代


展示廊以「历史」作主角，透过不同时期电力领域上的「创新」，希望为未来带来启发。展示廊分为「展示墙」和「电子互动装置」两大主轴。


「展示墙」展出多件极具历史价值的港灯文物，细说百多年来居民的用电习惯、街灯如何照亮夜路，到电力技术如何由手动走向智能化。展品包括逾百年历史、在1922年退役的电表，四十年代「维多利亚式」电街灯部件，五、六十年代发出、清楚标示「电灯（Lighting）」与「电力（Power）」不同收费的电费单，以及纪念在二战时殉职港灯员工的铭牌，每件展品都蕴藏著一个故事，刻上独有的时代印记，值得细味当中意义。


五大互动主题 由手控系统到智能电网
 


展示廊另一焦点，是五座分别以「华灯初上」、「光耀万家」、「以客为尊」、「关爱绿行」及「创领未来」为主题的「电子互动装置」，展示港灯在发展历程、可靠供电服务、优质客户体验、社区与环境关怀，以及创新科技应用方面的重要里程。
　　
其中，公司注册纪录、早期董事局会议纪录和上市招股广告，让公众首次近距离了解企业在香港早期经济中的定位。逾百幅历史照片和影片，则呈现电力基础建设如何配合城市版图的发展，并为塑造智能未来提供想像空间。在装置之间穿梭时，不难察觉电力技术如同城市脉搏般逐步变化。


以电力牵动的城市散步线

港灯推出主题导赏团：「港灯『光影与传承』之旅」。 
港灯推出主题导赏团：「港灯『光影与传承』之旅」。 
导赏团会穿过港灯湾仔发电厂旧址，了解百多年前的发电厂为甚么会为香港留下日街、月街与星街，以及另一条有趣的街道名称。
导赏团会穿过港灯湾仔发电厂旧址，了解百多年前的发电厂为甚么会为香港留下日街、月街与星街，以及另一条有趣的街道名称。


除了历史展示廊，港灯更把与电力发展相关的不同地点串联，打造了一条城市散步路线，推出主题导赏团：港灯「光影与传承」之旅。行程以湾仔坚尼地道的港灯历史展示廊作起点，让参加者先了解百年电力发展。随后导赏团会穿过港灯湾仔发电厂旧址，了解百多年前的发电厂为甚么会为香港留下日街、月街与星街，以及另一条有趣的街道名称；接着会走访湾仔洪圣庙，窥探其中潜藏著的昔日港岛城区布局，认识《四环九约》中经常被人遗忘的一「环」，走进这个社区，可以感受到城市版图如何因电力而重塑。
　　
最后会到访中环爱丁堡广场，一览8款由1890至1970年代的街灯，从分辨灯光、造型、材质各异的气氛中，体验城市夜色百年变迁。

 

港灯「光影与传承」之旅

欢迎各大机构及团体申请参加。
每月一团，费用全免。
查询：[email protected]

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大律师陆伟雄提醒市民，接获怀疑追债电话时应向相关机构查证。
疑涉集团式操作 大律师：市民切勿急于付款
港闻
2026-01-23 03:00 HKT
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
投资理财
2026-01-22 13:57 HKT
张栢芝3位儿子现身机场新照曝光 二仔Quintus发育惊人Lucas神情激似谢霆锋 三仔一举动惹热议
张栢芝3位儿子现身机场新照曝光 二仔Quintus发育惊人Lucas神情激似谢霆锋 三仔一举动惹热议
影视圈
12小时前
前TVB性感女星离巢后返街市 遭年龄歧视被闹「丑人多八怪」 压力爆煲就饭碗不保？
前TVB性感女星离巢后返街市 遭年龄歧视被闹「丑人多八怪」 压力爆煲就饭碗不保？
影视圈
16小时前
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
食用安全
2026-01-22 16:55 HKT
01:48
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
2026-01-22 07:00 HKT
最新画面曝光！网红师傅装修凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
01:32
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
时事热话
2026-01-22 15:19 HKT
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
港人发现杜绝可疑来电妙法！活用Android手机1功能 实测2个月称「基本冇再收过诈骗电话」 即睇分享教学！
港人发现杜绝可疑来电妙法！活用Android手机1功能 实测2个月「基本冇再收过诈骗电话」（附教学）
生活百科
2026-01-22 15:51 HKT
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
楼市动向
2026-01-22 11:46 HKT