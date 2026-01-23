粤车南下满月︱逾2500人申请 过千辆粤车已预约出行

「粤车南下」入境市区计划去年12月23日实施，今日满一个月。运输及物流局局长陈美宝宣布，措施已接获逾2,500人申请，逾千辆车已预约出行，形容成绩令人鼓舞。陈美宝今日为「粤车南下」贺满月、迎新春活动主礼，庆祝「转机停车场」启用2个月及入境市区部分通车1个月。

吁粤车车主泊好车 多用公共交通工具

陈美宝表示，粤车南下将迎来推出后首个内地农历新年长假期，目前预约情况理想。她指，西九与维港都是内地旅客热门打卡点，粤车南下让旅客可自驾经港珠澳大桥直达市区，毋须转车或转船，旅程更方便、更具弹性，亦为香港带来更多元的旅游模式。

她期望政策除吸引内地旅客观光外，也能吸引他们购物、游乐园、看展览及探亲访友等，亦呼吁车主泊车后多使用香港公共交通，既有助道路畅顺，也提升接待能力，为日后检视政策及增加配额奠定基础。

机管局：转机停车场新年开放1500车位

机管局转机停车场已启用两个月，陈美宝指，已有超过6,000个申请、逾2,500个预约，「易泊游」访港停车场亦会尽快启用。机管局机场运行执行总监姚兆聪补充指，圣诞节期间，有超过500辆南下粤车同时停在转机停车场；新年将会开放1,500个车位。

香港酒店业主联会执行总干事徐英伟表示，粤车南下推出后，酒店业界已明显感受到旅客量逐步上升，今年农历新年酒店入住率有望达至9成。他指，自驾来港让旅客的行程更具弹性，不仅惠及酒店，也能带动零售、餐饮等行业，尤其自驾旅客多属高消费群，期望政府能加强宣传香港的旅游攻略、酒店优惠及游玩方式，吸引旅客留港过夜。

面对农历新年旺季将至，而现时每日仅100个车辆入境配额，有意见认为或限制旅游效益。徐英伟认为可循序渐进，应先确保计划顺畅，再按经济效益检视是否增加配额或延长停留日数。

至于不少大湾区车主关心订房时能否同时预留车位，徐英伟表示，许多酒店已在宣传中清楚标明会为入住旅客提供车位，部分酒店更与相连商场合作，提供额外泊车选项。他建议旅客可直接透过酒店网站查询相关优惠，并指不少酒店亦会提供餐饮折扣，周边景点及商场亦会推出联动优惠。

记者：蔡思宇

摄影：卢江球

相关新闻：

圣诞节｜北上潮炽热 出境人次达75万 陈宗彝吁提高粤车南下配额救市

粤车南下︱左軚车登记可放宽？汽车会吁有条件允许 陈恒镔倡专用车先行

粤车南下惹「双标」争议 议员专家质疑限制「黑玻璃」不环保 促修例接轨国际