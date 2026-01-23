BLACKPINK演唱会香港站｜1.24起登陆启德体育园 一文睇清入场/交通/打卡位全攻略

国际天团 BLACKPINK 世界巡回演唱会「DEADLINE」即将登陆启德体育园主场馆。《星岛头条》整理 BLACKPINK 香港演唱会全方位攻略，即睇入场安排、交通攻略及必到打卡位。

主办方将实施分时段及分流安排

1月24及25日的场次将于下午1时开放安检

开场时间为下午6时30分

1月26日的场次则于下午1时30分开放安检

开场时间为晚上7时

持企位门票的观众

安检后需在 C、K 及 Y 闸的指定等候区排队

前往 Y 闸的路径与其他闸口不同，从港铁启德站 D 出口前往的观众，需沿启德车站广场及沐泰街回旋处步行，经承启道行人过路设施方可到达

持非企位门票的观众

可于1月24及25日下午4时起，或于1月26日下午4时30分起入场。

观众可选择经西桥（邻近港铁宋皇台站）或中央广场（邻近港铁启德站）前往。

活动期间，预计启德体育园一带交通将非常繁忙，建议观众尽量使用公共交通工具。

港铁服务 ：离场时，港铁屯马线将加密班次。经大围站转乘东铁线往罗湖站的尾班车，将分别于晚上10时59分（宋皇台站开出）及晚上11时01分（启德站开出）。

：离场时，港铁屯马线将加密班次。经大围站转乘东铁线往罗湖站的尾班车，将分别于晚上10时59分（宋皇台站开出）及晚上11时01分（启德站开出）。 特别巴士服务 ：散场时将有11条特别巴士路线服务，分别前往落马洲（新田）、港珠澳大桥香港口岸、机场，以及港九新界各主要地区。

：散场时将有11条特别巴士路线服务，分别前往落马洲（新田）、港珠澳大桥香港口岸、机场，以及港九新界各主要地区。 跨境巴士服务 ：观众可预先透过营办商的网上平台购买车票，由体育园返回内地，现场不设售票。

：观众可预先透过营办商的网上平台购买车票，由体育园返回内地，现场不设售票。 的士安排：启德主场馆的的士上落客区将开放予乘客使用。此外，宋皇台道上落客区在指定时段（下午3时30分至7时）仅供的士落客。

请注意，园区内停车场仅供已预约或持有泊车证的人士使用，不建议驾车前往。

严禁携带：

专业相机

摄录机

运动相机

360 度相机

可拆式镜头相机

长焦镜头

⼿机可拆式镜头

⼿提电脑

平板电脑

自拍棍

三脚架

任何尺寸大于38厘米 x 30 厘米 x 20 厘米的随行物品

超过35厘米的长伞

任何容量超过600毫升的容器

容量不超过600毫升的塑胶或矽胶水瓶/杯可携带入场，但必须移除瓶盖/杯盖且不得载有任何液体。

付费物品寄存处

启德主场馆附近将设有付费物品寄存处，供活动参加者使

用。

使用者须于活动当日自行将行李带往以下寄存处办理⼿续：

（一）启德体艺馆 1M 层（近中央广场）

（二）启德青年运动场外（近安检站）

（三）启德主场馆 Y 闸（近安检站）

开放时间：

上午 11 时至晚上 10 时（1 月 24 及 25 日）

上午 11 时 30 分至晚上 10 时 30 分（1 月 26 日）

请注意：使用启德主场馆 Y 闸付费物品寄存处的观

众，离场时请前往东营领回物品。

电子储物柜

储物柜位于启德零售馆 1（1 楼）

启德零售馆 2（3 楼）

启德零售馆 3（2 楼）

启德体艺馆上落客区

设有不同尺寸，供访客按需要暂存放个人物品。访客可以使用启德体育园流动应用程式的「导航」功能，寻找储物柜的位置。

相关连结

为迎接 BLACKPINK 的粉红风暴，启德体育园已全面化身「PINK MODE」，设置多个打卡热点及应援活动，让 BLINK 们在入场前已能完全沉浸在粉红国度。

第一站：踏出车站，粉红之旅立即展开

从港铁启德站或宋皇台站甫踏出，即可见到飘扬的 BLACKPINK 旗海及遍布地面的「BLACKPINK IN YOUR AREA」心形贴纸。启德零售馆外的巨型 LED 幕墙与体育大道的海报及粉红灯光，为朝圣之旅揭开序幕。

第二站：启德零售馆2．BLINK 终极朝圣地

整座启德零售馆2已换上粉红新装，并循环播放 BLACKPINK 的热门歌曲。最重要的是，设于地下中庭的官方周边商品店，是 BLINK 入场前的终极补给站。该店于1月21日至26日（早上11时至晚上9时）开放，粉丝可在此购得 BLACKPINK 限定商品。

第三站：粉红西桥．百米视觉奇境

连接宋皇台站与主场馆的「西桥」已变身为 BLINK 专属的应援大桥。桥顶的 LED 屏幕打造了近百米长的 BLACKPINK 视觉走廊，配合粉红主题步道，形成沉浸式视觉体验。「西桥」旁美食海湾的地面亦有 BLACKPINK 字样的光影投射，让每一步都成为应援的一部分。

第四站：主场馆前后的沉浸式粉红体验

中央广场设有 FWD × BLACKPINK 巨型打卡位，供粉丝尽情留影。入夜后，主场馆外墙更会于1月24至26日期间上演 BLACKPINK 主题 LED 灯光展，照亮香港 BLINK 的独特夜空。

官方周边商品详情

官方商品售卖处将设于多个地点。

启德零售馆 2 地下，开放予公众购买 中央广场 启德主场馆 2 楼启庆汇 东营

现场只接受信用卡或⼿机支付。请自备购物袋。

