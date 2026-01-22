廉署拘庄臣控股高层及分判商14人 涉外判清洁合约贪污 消息：被捕者包括庄臣CEO

庄臣控股有限公司今晚（22日）发公告表示，廉署昨日（21日）拘捕「庄臣控股有限公司」3名雇员，包括一名高级管理层及两名雇员，以调查相关雇员触犯香港法例第201章《防止贿赂条例》第 9(1)条。「庄臣」表示，鉴于调查，董事会昨日已决议即时暂停相关雇员的所有营运、行政及执行职务及权力，直至另行通知为止。据业界消息指，被捕的高管为该上市公司行政总裁CEO，根据庄臣控股有限公司官网，现任行政总裁为封志宏。

庄臣控股今早于联交所暂停买卖

「庄臣」强调，公司无董事及/或其他雇员就调查被拘捕，亦无公司或公司任何附属公司、董事及╱或雇员概无被廉署提出检控。「庄臣」董事会认为，集团的业务及营运维持正常，公司正在获取有关调查的进一步资料。该公司将根据上市规则适时作出进一步公告。庄臣控股(01955.HK) 今日(22日)上午9时正于联交所短暂停止买卖。

廉署拘高层及分判商14人涉外判清洁合约贪污

廉政公署发言人回应传媒查询时证实，日前拘捕14名人士，包括一间提供清洁服务的上市公司一名高级管理层成员及两名经理级雇员，怀疑他们串谋向三间分判商收受利益，以批出多份合约予该些分判商。有关合约涉及上市公司为商业机构提供的服务，以及向上市公司提供车辆及相关维修保养，但并不牵涉与政府签订的合约。

被捕人士分别为6男8女，年龄介乎24至57岁，包括上述上市公司三人士，以及分判商的东主及职员，他们涉嫌触犯《防止贿赂条例》，串谋诈骗及处理怀疑犯罪得益罪行(俗称「洗黑钱」)。

检走证物包括现金100万元及估值逾1,000万元名表

廉署人员在行动中搜查多个地点，包括上市公司及涉案分判商的办公室及被捕人士的住所，并检走多项证物，包括现金约100万元及大量名贵手表。该批手表估值逾1,000万元，涉嫌被用作「清洗」涉案贿款及相关犯罪得益。

廉署调查又发现，其中一名上市公司被捕人士涉嫌透过家人购置三个住宅物业，当中约800万元资金来自其中一名分判商东主。由于调查仍在进行，廉署不会作进一步评论。该上市公司在廉署采取执法行动期间提供全面协助。

按公司网页，香港庄臣控股有限公司(「庄臣」)（股份代号：1955）是大型环境衞生服务供应商，过去承接了许多大型项目，包括楼宇、公园及康乐中心、街道及教育机构清洁项目，随著社会发展及大众对生活质素的要求逐渐提高，环境衞生服务需求日益提升，庄臣在原有的环衞服务上，为不同客户层提供各类型切合需要的增值服务。