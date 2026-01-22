Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

长者房屋│ 何永贤：已为逾百屋邨增友善设施 引入乐龄科技支援独居长者

社会
更新时间：20:17 2026-01-22 HKT
发布时间：20:17 2026-01-22 HKT

立法会大会昨（21日）讨论「推行长者房屋政策」议案，房屋局局长何永贤今日（22日）在社交平台发文，感谢议员关心香港长者住屋情况，并提供很多宝贵意见。

何永贤：希望透过科技更好地支援长者

何永贤亦在帖文分享当局如何在设施、硬件上，让长者可以更宜居与安居，包括在公共空间设计方面，在公共地方加设扶手、倚座，为长者提供更多「依靠」，提升方向辨识度，更为超过100条现有屋邨增设长者康体设施及器材。她指在单位方面，当局简化程序，为有需要的住户免费安排安装推杆式门把手、在单位门口设置斜台及洗手间安装扶手等工程。

何永贤说，当局也和很多议员有相同目标，希望透过科技更好地支援长者，包括在去年起于观塘云汉邨、何文田常乐邨试行「长者户大门开关物联网讯息系统」，若有关住户的大门在选定的时间内未曾开关，系统会向其指定联络人发出手机提示讯息，请联络人尽快关心长者。当局今年更会在2条较多长者的屋邨进一步推展计划。

房屋局亦津贴长者安装和使用「平安钟」，至今约26,000名长者受惠；房署协助「长者安居协会」推展「一线通安全探测服务试验计划」，为约200户独居或双老的公屋及居屋长者户，在室内安装跌倒探测器，触发后会自动连接24小时服务支援中心。

除了房委会的工作，何永贤指房协同时在先导项目中探讨不同模式，不单是楼宇设计、建筑方法、乐龄科技，还有财务、租赁模式等，未来房委会与房协会相辅相成，带动业界和市场多探讨、多实践、多为长者安居努力。

图片来源：何永贤FB

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大棋盘即时｜火灾问责须视乎调查结果 消息：高官换马另有玄机
01:22
大棋盘即时点评｜火灾问责须视乎调查结果 消息：高官换马另有玄机
政情
7小时前
01:48
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
14小时前
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
生活百科
7小时前
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
投资理财
7小时前
91岁罗兰3日前缺席胡枫生日近况曝光 约一男星叹茶似「母子」 去年搀扶龙婆出席丧礼
91岁罗兰3日前缺席胡枫生日近况曝光 约一男星叹茶似「母子」 去年搀扶龙婆出席丧礼
影视圈
8小时前
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
楼市动向
9小时前
最新画面曝光！网红师傅装修凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
时事热话
5小时前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
四眼恶女巴士车尾发难 声称被摸丧骂男子 一原因全车乘客竟唔帮｜Juicy叮
四眼恶女巴士车尾发难 声称被摸丧骂男子 一原因全车乘客竟唔帮｜Juicy叮
时事热话
5小时前
28岁前港姐收逾百万钻戒嫁得好 宣布怀孕喜讯劲骚迫爆上围 曝光陀B辛酸：妈妈好伟大
28岁前港姐收逾百万钻戒嫁得好 宣布怀孕喜讯劲骚迫爆上围 曝光陀B辛酸：妈妈好伟大
影视圈
7小时前