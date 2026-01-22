长者房屋│ 何永贤：已为逾百屋邨增友善设施 引入乐龄科技支援独居长者

立法会大会昨（21日）讨论「推行长者房屋政策」议案，房屋局局长何永贤今日（22日）在社交平台发文，感谢议员关心香港长者住屋情况，并提供很多宝贵意见。

何永贤：希望透过科技更好地支援长者

何永贤亦在帖文分享当局如何在设施、硬件上，让长者可以更宜居与安居，包括在公共空间设计方面，在公共地方加设扶手、倚座，为长者提供更多「依靠」，提升方向辨识度，更为超过100条现有屋邨增设长者康体设施及器材。她指在单位方面，当局简化程序，为有需要的住户免费安排安装推杆式门把手、在单位门口设置斜台及洗手间安装扶手等工程。

何永贤说，当局也和很多议员有相同目标，希望透过科技更好地支援长者，包括在去年起于观塘云汉邨、何文田常乐邨试行「长者户大门开关物联网讯息系统」，若有关住户的大门在选定的时间内未曾开关，系统会向其指定联络人发出手机提示讯息，请联络人尽快关心长者。当局今年更会在2条较多长者的屋邨进一步推展计划。

房屋局亦津贴长者安装和使用「平安钟」，至今约26,000名长者受惠；房署协助「长者安居协会」推展「一线通安全探测服务试验计划」，为约200户独居或双老的公屋及居屋长者户，在室内安装跌倒探测器，触发后会自动连接24小时服务支援中心。

除了房委会的工作，何永贤指房协同时在先导项目中探讨不同模式，不单是楼宇设计、建筑方法、乐龄科技，还有财务、租赁模式等，未来房委会与房协会相辅相成，带动业界和市场多探讨、多实践、多为长者安居努力。

