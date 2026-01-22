南丫海难死因│政府: 海事处将认真研究跟进裁判官建议 港灯 : 已实行多项措施包括验收新船机制

南丫海难死因审结，死因裁判官周慧珠裁定39名罹难者「非法被杀」，同时向涉案包括海事处、财利船厂及港灯等给予建议。政府发言人回应时表示，尊重死因庭裁决，并会仔细研究和认真跟进判辞，同时向死者家属致以最深切的慰问。事故发生以来，政府对事故进行了两项调查，包括由根据《调查委员会条例》成立的事故调查委员会所作的调查和由前运输及房屋局领导进行的内部调查，以及接纳了各项调查的专家报告。

政府指海事处将认真研究跟进死因裁判官的建议。资料图片

全面落实五大类措施 加强保障海上安全

局方一直督促海事处努力跟进调查委员会及专家提出的建议，并采取系统性方针，全面落实五大类措施，以加强保障海上安全，避免类似事故发生。相关措施包括：



（一）提升船上安全规范：包括规定所有载客船只的水密门须装设警报器、规定水密门标示的要求、改善救生衣标示和放置位置，以及订明座椅固定于甲板的标准等；

（二）提升图则审批和验船水平：包括就本地船只增设专责图则审批小组；引入标准化验船及图则审批程式，以及实施建造高风险船只质保计划（ITP），规定船厂、船东与海事处三方在建造高风险船只前，须就重要测试项目及相应的验收准则达成共识，以厘清在设计及规管要求上的误解或不明之处，确保全船水密性和符合规管与合约要求；

（三）提升业界运作安全：包括推出成人和儿童两用救生衣、制订《海上安全（酒精及药物）条例》来规管海上醉驾和药驾行为，以及强制规定船上瞭望安排等；

（四）加强业界专业水平及安全文化：包括推出快速客船批注，以提升相关船只上船长和轮机操作员的航行操作及紧急应变能力，以及引入本地船舶安全管理系统等；以及

（五）系统性改革海事处管理及监管制度：包括加强海事处职员的专业培训、推出电子验船系统，以及实施电子证书等，以提升工作效率和质素。

政府称海事处已加强与业界就海上安全相关事宜上的沟通。资料图片

至于涉事海事处职员的责任，前运输及房屋局已于2014年4月把内部调查报告转交公务员事务局跟进，而公务员事务局已按前运房局报告的建议和律政司的相关法律意见，根据纪律程序采取行动并完成跟进相关个案。另有两名涉事海事处职员刑事罪名成立，被判入狱。

海事处已加强与业界就海上安全相关事宜上沟通

针对死因裁判官给予海事处的建议，包括（一）与船厂、海上运输服务营运商及相关专业团体定期接触，或透过发出简易指引或澄清，以确保他们了解相关规例的实施方法；（二）实施新制度，要求船东在定期验船前确认在上次验船后没有被改装；（三）继续检视海员的工时和休息安排，尤其专注于查找日常运作上的疲劳风险，而过程中应咨询主要渡轮服务营运商，以及应继续利用本地船只咨询委员会的平台作相关讨论；以及（四）向业界发放死因裁判官给予财利船厂的建议资讯，海事处将认真研究跟进。

就第一项建议，海事处一直加强与业界沟通，并已实施本地安全管理系统，以主动风险管理的方针，加强与业界就海上安全相关事宜上的沟通；有关第二项建议，海事处正积极筹备在目前验船制度下，要求船东在验船前确定船舶没有作未获允许的改装；就第三项建议，政府会检视本地船只海员的工作环境及情况，并会充分咨询相关持份者的意见；就第四项建议，海事处会就此与其他船厂联系。发言人表示，政府将继续与业界携手合作，协力提升海上安全。

港灯 : 已进行多项安全管理措施及优化制度 包括验收新船机制

而港灯回应尊重死因庭裁决，并称已按2013年调查委员会等建议，检讨并进行多项安全管理措施及优化制度，包括验收新船机制。

港灯就死因研讯回应指，尊重死因庭的裁决，表示今次事故对公司而言极为沉痛，亦已再一次向已离世的同事和其他罹难者的家属致以最深切的慰问。港灯提及，事故发生后，已即时根据2013年调查委员会的建议及其他建议全面检讨并落实多项安全及船队管理措施，包括验收新船的机制、提升船队的设备及安全标准、优化内部审核和安全制度，务求进一步保障乘客及船队安全。港灯补充，会仔细审视判辞内容，并评估任何可以进一步提升安全及管理水平的空间，在可行的情况下予以落实。