同你讲故．多图│马年开运全攻略！头炷香、车公庙转风车转运、观音借库、摄太岁——四大香港过年习俗全解码   

社会
更新时间：11:00 2026-02-15 HKT
发布时间：11:00 2026-02-15 HKT

还有数天便送蛇迎马，踏入甲午马年。农历新年习俗繁多，为何每逢年卅晚黄大仙祠都人头涌涌，争上「头炷香」？年初三要到车公庙转风车、正月廿六要到观音庙「借库」，而立春后又为何要「摄太岁」？本期为你逐一追本溯源，解开习俗背后的由来与寓意。

黄大仙祠｜上「头炷香」习俗有逾百年历史 殿外祈福演变「头注香」

每年的年卅晚，大批善信会从下午开始在啬色园黄大仙祠外排队，务求在踏正凌晨零时大年初一上「头炷香」。其中最引人注目的是艺人黄夏蕙，会以当年生肖为造型悉心打扮到场，往往成为镁光灯的焦点。

黄大仙祠全称赤松黄大仙祠或啬色园黄大仙祠，主要供奉东晋时南中国道教著名神祇黄初平，另亦有供奉儒、佛两教的神祇如孔子、观音等，故三教融合为香港黄大仙祠一大特色。啬色园于1921年选址于竹园，在狮子山脚下兴建「赤松仙馆」供奉黄大仙，至1925年改名为「赤松黄仙祠」。相传黄大仙有求必应，祠内灵签与药签皆十分灵验，吸引无数善信前来参拜。

据啬色园所述，「头炷香」习俗可追溯至上世纪二十年代，当时因受《华人庙宇条例》所限，黄大仙祠一度须关闭大门，然而每日参拜者仍络绎不绝，遂转往祠外祈福；其后经多方争取，终获准每年农历新年期间重新开放，让信众入内参拜，至1956年正月，黄大仙正式开放，而新春参神的习俗亦早已形成。新正头上「头炷香」，也渐渐成为一种习俗。

「头炷香」即新年奉予神明的「第一炉香」，传统认为其功德最大，后来渐延伸为「争头彩」之意，寓意在新一年抢占先机，祈求神明庇佑，为来年带来平安与好运。不过，亦有指上头炷香不一定要在年三十晚的午夜12时，只要是农历新年期间首次到庙宇上香即可。

车公庙｜年初三拜车公庙祈福兼转运  何志平03年为港求得下签

年初三到沙田车公庙转运，亦是香港新春重要传统习俗之一。沙田车公庙建庙年份已难考据，估计早于嘉庆年间已建成。大围车公庙的建庙有两大传说：一说与镇压瘟疫有关。明末崇祯年间，新界疫症流行，乡民查阅史书得知车大元帅不仅平贼有功，所到之处疫症即止，于是请来车公神像供奉，疫情果然平息，遂建庙酬谢。另一说法则与风水相关。田心村创村时，风水师指村前三河交汇、山形奇突，适宜建庙镇守水口，助村落丁财两旺，村民于是集资兴建车公庙。

车公庙内设有如车叶状的铜制风车，据说转动风车可以「运转乾坤」，每年正月初二为车公诞，而正月初三属「赤口」，一般不宜拜年，因而每年农历年初三均吸引数以千计善信到来转风车、祈求来年好运，久而久之成为形成独特的香港文化习俗。

农历新年初二车公诞，多年来都会由政府代表或乡议局为香港求签。自80、90年代起，当时的港英政府每年都会派出官员为香港求签，2003年时任民政事务局局长何志平求得下签后，之后政府便不派员参与之，改由新界乡议局主席代表，传统延续至今。

大围车公庙与上环文武庙、黄大仙庙及佛堂门大庙并称香港四大庙宇。现时开放参拜的车公庙实为1980年代初为发展旅游而新建；庙后方的车公古庙才是原庙，现不对外开放。

新春习俗｜「摄太岁」起源难考 立春后祈福避凶

按农历新年传统，立春后，该年犯太岁的生肖人士宜「摄太岁」（即拜太岁），以趋吉避凶。太岁学说是根据中国天干、地支、生肖、本命元辰所推算出来的一套理论，背后还有 60 位每年轮流当值的太岁星君，巡视人间吉凶祸福。「摄太岁」习俗确切起源已难考据，相传金朝章宗继位后，因母后多病，道士指其犯太岁，遂于北京白云观增建元辰殿，供奉斗姥元君，开创拜太岁文化。

传统上「摄太岁」自农历立春后开始，现今不少人选择农历年初三后进行。全港超过十间庙宇设有摄太岁仪式，规模最大首推荃湾圆玄学院。

参拜太岁有一套严谨的程序。善信会先在殿外购买「太岁衣」，写上自己的姓名和出生年份，然后先向斗姥元君参拜，再向当年值守的太岁星君和自己的本命太岁参拜。该年尾，人们会回到太岁殿「还太岁」，感谢太岁星君一整年的庇佑。

新春习俗｜正月廿六「观音借库」起源「生菜会」？

「观音开库」意指观世音菩萨在诞辰日打开金库，借财予民众。其起源有两种说法：一说由上环太平街观音堂所创办， 据该堂第四代负责人邓纪蓁指出，其父邓倬云依「孝子修建洛阳桥」故事创设，以借库方式救济贫苦，其后演化为观音借库的活动。另一说则指「观音借库」源自明末清初流行于广州、南海、顺德一带的「生菜会」，网上流传「生菜（财）会」是一个民间储金组织，会员按月交纳一些银两，到第二年农历正月廿六日时收回本金和利息，美其名为 「观音开库」。

民间相信正月廿六日是观音开库日，善信会携带观音衣、招财宝牒、寿金等祭品入庙借库，祈求福运与财运，并抽取写有银码或吉祥语的「利是」及福品包。习俗讲究「有借有还」，借库后须于翌年开库前还库。

现时全港共有16间庙宇举办观音借库活动，包括筲箕湾天后古庙、谭公庙、大坑莲花宫、湾仔玉虚宫（北帝庙）及红磡观音庙等，其中以大坑莲花宫及红磡观音庙最为著名。
 

