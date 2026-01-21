大鹏湾获评国家美丽海湾 环保署及渔护署6大重点护生态 无人机助监水质

国家生态环境部去年12月公布第四批全国「美丽海湾」名单，香港大鹏湾以优异的综合评分获选为国家「美丽海湾优秀案例」。环境保护署与渔农自然护理署建设「美丽海湾」的六大工作重点包括全面管控水质，守护洁净海湾；完善法治，保护生态；保护渔业资源，推动可持续发展；保留地方文化，承传沿海与乡村传统；推动公众参与，共建美丽海湾；深化区域合作，共同治理海洋环境。

湾内设有9个水质监测站

管控水质方面，根据《水污染管制条例》设立大鹏湾水质管制区，严格监控污水排放。湾内亦设有9个水质监测站，每月监测超过20项水质指标，并以环保署最近研发的「浮游藻类群落完整性指数」生物性指标，监测海湾富营养化情况。另外，结合无人机巡查及智能监察系统，提升海岸清洁与垃圾清理效率。成立跨部门工作组统筹海上垃圾及环境事故应对，并添置了3艘新海洋清洁船，配备收集海上垃圾及油污的高效设备和监测系统，加强应对海上垃圾及环境事故的能力。

划定印洲塘东平洲两个海岸公园 实施分区管理

根据《海岸公园条例》及《郊野公园条例》划定印洲塘东平洲两个海岸公园，以及郊野公园和特别地区等保护地。在海岸公园实施分区管理，划定机动船只禁区船内引擎船只禁区及碇泊地点等，规范航行及捕鱼活动，防止对珊瑚及生境造成干扰。持续监测印洲塘及东平洲等重点海域的珊瑚红树林及生态系统，并与科研机构开展珊瑚修复试验，提升珊瑚资源。

保护渔业资源 推动可持续发展

至于保护渔业资源和保留地方文化，在海湾内推行增殖放流，并与深圳市合作促进渔业资源复育及区域联动管理。于海湾内11个鱼类养殖区持续监测水质，并将深海网箱自动化系统等现代化科技与传统养殖结合。保存吉澳、鸭洲及荔枝窝等地的人文历史与聚落景观，推广太平清醮天后诞陆上龙舟舞等非物质文化遗产相关的传统习俗，并透过设立「故事馆」及「文化径」。

广传「山海不留痕」绿色郊游文化，宣扬「自己垃圾自己带走」。推行「海岸大使计划」，培育逾600名青年义工推广海洋保育，同时透过「香港海洋教室」举办校园讲座生态考察及展览等活动。每年招募志愿潜水员，包括逾 1,000 名义潜者及生态学者，参与珊瑚礁普查，监测珊瑚健康状况，为海洋管理提供科学数据。

粤港澳三地深化合作

粤港深三地设立多个专题小组及合作平台，推进区域海洋环境治理污染防控生态及渔业资源保育等工作的合作及交流。三地亦建立「跨境海漂垃圾通报机制」，并运用香港环保署研发的「海上垃圾电脑警示系统」，就跨区应对海上垃圾加强区域预测预警通报与协调清理，提高联防联控能力。