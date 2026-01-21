宏福苑大火｜独立委员会2.5开指示会议 公众周四起网上预约旁听 名额400先到先得

大埔宏福苑火灾成立的独立委员会公布，将于2月5日举行指示会议，就委员会日后进行听证会时的安排给予指示。公众人士可于明日（22日）上午10时至1月25日上午10时期间，透过网上预约，递交登记表格，登记出席旁听指示会议。委员会秘书处会根据系统接收登记表格的时间纪录，按先到先得的原则分配名额。

成功登记人士2.3或前获通知

成功登记人士将于2月3日或之前，收到由委员会秘书处发出的「确认成功登记通知」。电话短讯通知将以「#IC-hearing」为发送人名称；如登记时同时提供电邮地址，电邮通知将由「[email protected]」发出。如未于该日期前收到通知，则表示登记不成功。每人只限登记一次，重复登记将不获受理。

指示会议将于2月5日上午10时，在中环爱丁堡广场三号展城馆3楼多用途厅进行，委员会主席陆启康会就日后的听证会给予指示，不会涉及证供的陈述及盘问证人。指示会议将开放予公众人士旁听。为让更多公众人士能出席旁听，会议过程会分别在设于展城馆地下，以及香港中央图书馆演讲厅的转播区同步转播，部分公众人士会获安排使用该两个转播区旁听。公众人士旁听名额共约为400个。

行政长官已就大埔宏福苑火灾成立独立委员会，审视事故原因及相关问题，提出建议，防止同类事故再次发生。委员会于去年12月19日正式展开工作。

