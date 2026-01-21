涉违规聘外劳被制裁？ 北河（明河）烧腊饭店明哥解释：与两年前一举动有关

劳工处宣布，因宝庆丰有限公司、北河（明河）烧腊饭店及淘多多（荃湾）有限公司，在申请「补充劳工优化计划」时违规及拒绝聘用合资格本地求职者，故向3间雇主实施行政制裁，由2026年1月19日起，禁止其两年内输入外劳。

输入外劳︱涉拒聘合资格本地求职者

劳工处指，经调查后确定该三间雇主违反计划中有关本地招聘的规定。违规详情包括：宝庆丰有限公司申请输入普通文员及会计文员期间，未经本处同意下增加对本地求职者的招聘要求，并拒绝聘用符合原有要求的本地求职者；北河（明河）烧腊饭店及其经营者申请输入厨房帮工时，没有向求职者提供所有已通过劳工处初步甄别的职位空缺，导致求职者不接受聘任，等同拒绝聘用合资格的本地求职者；以及淘多多（荃湾）有限公司申请输入仓务员时，拒绝聘用合资格的本地求职者。

长期向弱势社群派饭、人称明哥或深水埗明哥的陈灼明，除经营「北河同行」亦有经营北河（明河）烧腊饭店，社交平台不时见到有网民张贴买饭票的收据，收据的抬头正是北河（明河）烧腊饭店，与涉嫌违规聘请外劳的店舖如出一辙。

《星岛头条》记者就此事向明哥查询，明哥回复指现时经营的北河（明河）烧腊饭店位与大南街276号，现时受制裁的北河（明河）烧腊饭店位于大南街275号，并不是同一地址。而275号的北河（明河）烧腊饭店本来是由他承租，但因业主加租及出现漏水问题，早在两年前已将店舖转让至「壹桶金小菜馆」，当中并未收取任何金钱。明哥又称，自转让后，已与北河（明河）烧腊饭店没有任何关系，也不了解该店聘请员工的情况。至于为何该饭店未有转名经营，明哥表示并不知情。

google map 撷图。