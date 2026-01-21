Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂

社会
更新时间：13:45 2026-01-21 HKT
发布时间：13:45 2026-01-21 HKT

有立法会议员今日（21日）提出质询，关注长者在其拥有的物业单位自住时，即使无租金收入，仍须每季缴纳差饷，加上日益增加的楼宇维修开支，影响其居家安老的意欲及生活质素，建议宽减或豁免长者自住物业的差饷。财经事务及库务局局长许正宇书面答复指，若豁免长者业主自住物业缴交差饷，不但会减少政府在差饷方面的收入，而且会令差饷宽减机制变得复杂，政府未有计划引入涉及资格审查的差饷宽减措施。

回归后曾推出24次差饷宽减

许正宇表示，差饷一直是政府的稳定收入之一，2024/25年度的差饷收入约为327亿元。政府每年在拟备财政预算案时，会因应社会各方面的意见、香港的经济情况、公共财政负担，以及社会各阶层的需要，小心考虑是否推出一次性的差饷宽减措施。政府自1997/98至2025/26年度共推出24次差饷宽减，以减轻差饷缴纳人的财政负担。

未有计划引入涉及资格审查宽减措施

许正宇指，政府在发放差饷宽减时，一直对所有差饷缴纳人采取一视同仁的方针，以维持简单易明及有效管理的差饷制度。如豁免长者业主自住物业缴交差饷，或就有关安排引入对相关差饷缴纳人和自住物业的资格审查制度，不但会减少政府在差饷方面的收入，而且会令差饷宽减机制变得复杂，这包括长者业主需申报其单位符合自住物业的资格和适时更新其住宅物业的使用状况，并备存相关资料及记录以配合估价署的核实工作。估价署亦需审核有关申请、定期抽查获批物业是否符合有关资格和跟进涉嫌不符合规定的个案，以减低宽减机制被滥用的风险。

他强调，政府现时已有不同措施为有需要的长者提供支援，考虑到现有对长者的支援措施和为维持简单易明及有效管理的差饷制度，政府未有计划引入涉及资格审查的差饷宽减措施。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
生活百科
22小时前
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
股市
15小时前
南丫海难│死因庭裁定39名罹难者「非法被杀」
00:46
南丫海难│死因庭裁定39名罹难者「非法被杀」
社会
4小时前
由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」
由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」
投资理财
2026-01-20 06:00 HKT
36岁女患肺癌病逝 生前爱跑步喝黑咖啡 「健康」习惯竟成催命符？
36岁女患肺癌病逝 生前爱跑步喝黑咖啡 「健康」习惯竟成催命符？
保健养生
21小时前
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
影视圈
18小时前
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
商业创科
2026-01-20 12:25 HKT
星岛申诉王|宠物店$800出租猫咪 网民闹爆 店主独家受访 揭事件背后真相
03:14
星岛申诉王 | 放蛇租猫直击 $800租猫变免费送 年轻女店主揭被骗900万心酸内情
放蛇直击
6小时前
邓兆尊被问「最穷只得1亿」都市传闻 真实反应显示身家深不见底 网传靠收息赚17亿
邓兆尊被问「最穷只得1亿」都市传闻 真实反应显示身家深不见底 网传靠收息赚17亿
影视圈
5小时前