北环线研分阶段开通 古洞站如期2027年投入服务 运物局：洪水桥优先建绿色集运

港铁北环线主线及支线项目目标于2034年或之前通车。民建联新界北议员姚铭今日（21日）在立法会大会提出口头质询，询问当局有否统计过去3年及预计未来3年，新界北新落成公营及私营房屋所带来的人口增长，并制订短、中期交通应对方案。运输及物流局局长陈美宝表示，古洞站将于明年如期投入服务，并争取北环线于2034年开通。当局现时考虑在洪水桥及厦村新发展区建构智慧绿色集体运输系统；至于古洞及新田段，则持开放态度。

陈美宝指，过去三年新界北新入伙的房屋项目，主要包括上水清河邨及彩园邨，新增人口约9,400人。运输署已在专营巴士营办商年度路线计划中作出规划，包括于2024年9月新增巴士服务往来清河邨及上水铁路站，并于去年12月开办专线小巴路线往来彩园邨及石湖墟。未来数年，粉岭北及古洞北新发展区的房屋项目将分两阶段落成，首阶段由2020年中起至2027年，新增人口约55,000人；第二阶段由2030年至2032年，新增人口约17万人。

陈美宝表示，政府已制定多方面措施应付交通需求，包括按照「基建先行」及「创造容量」方针，及早规划短、中期道路工程，其中粉岭绕道东段将于今年年内通车，以纾缓上水及粉岭市中心交通。政府亦计划于2031年前逐步完成多项道路改善工程，包括宝石湖路行车天桥绕道、粉岭绕道西段及扩阔古洞至上水段的粉岭公路。

研北环线分阶段开通可能性

在公共交通方面，运输署已因应首阶段入伙，规划开办合共6条全新专营巴士路线，接驳古洞北及粉岭北，直达上水或粉岭铁路站及北区医院等主要社区设施，并提供跨区服务。

至于北环线分阶段启用安排，陈美宝指，东铁线古洞站已于2023年动工，预计2027年投入服务。政府亦已与港铁签订第一部分项目协议，令支线时间表提早两年，与主线于2034年或之前同步开通，并会研究分阶段开通可能性。

姚铭其后追问北都绿色运输系统时间表。陈美宝回应指，洪水桥及厦村将优先建构智慧绿色集体运输系统，古洞及新田段则先配合现有专营巴士或小巴服务，并对引入新技术及新能源持开放态度。

新社联谭镇国跟进北环线东北线及东延线筹备进度，陈美宝表示相关工作正在进行，会按主线及支线经验引入新建造方法。实政圆桌庄豪锋则关注洪水桥铁路通车时间，陈美宝指未来将以重铁网络为骨干，配合屯门南延线及洪水桥站等新基建，完善整体交通网络。

记者：李健威