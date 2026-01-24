麦理浩径「小红书」爆红 游客爬树、BBQ 渔护署：郊园乱抛垃圾个案按年激增4.5倍

麦理浩径在社交平台「小红书」爆红，吸引大批游客专程前来行山，不少人更参加两日一夜或三日两夜的「徙步露营团」。《星岛头条》记者日前在周末与露营界KOL、YouTube频道《全职路人》的Desmond，经东坝前往麦理浩径一段附近的浪茄湾营地实地考察，行山露营旅客众多，惟同时发现不少破坏郊野公园情况，包括乱抛垃圾、生火BBQ、爬树等。有来自广州的露营客认为情况不文明，呼吁「自己垃圾自己带走」。

浪茄湾营地 大人细路同爬树

记者在万宜水库东坝一带，已见到不少露营人士背起大背包，带同帐篷、睡袋、行山杖等装备，整装待发，当中不少是由导游手持「旗仔」带领的徒步团。从东坝到浪茄湾沿途的山路大多路窄，惟时常遇到对头的回程客，不时要「让路」、擦肩而过。沿路亦见到渔护署大大小小的告示，呼吁游人「自己垃圾、自己带走」。

到达浪茄湾营地，映入眼帘的是满满的游客，有的在扎营、有的在吸烟，也有家长和小孩排队爬树打卡。现场亦见沙滩上有多个「生火」、「烧地」痕迹，甚至有烧烤网和碳，相信是游客「BBQ」后留下。

露营KOL：食物散落一地 易惹野猪觅食

Desmond亦留意到，沙滩上有很多碎胶和包装袋碎，相信是清洁工在清理大件垃圾后，难以清理的垃圾碎屑。现场虽设有垃圾收集箱，惟垃圾数量太多，下午时份已逼满垃圾箱，胶樽、食物包装已散落一地，更有不少被弃置在沙滩角落。

Desmond表示，这些食物或有味道的垃圾落散一地，容易吸引野猪觅食，相信晚上野猪出没时会在营地范围翻找食物，倘不小心惊动牠们，营友或有危险。

广州客呼吁：自己垃圾自己带走

来自广州的梁小姐与朋友一行4人，到麦理浩径「两日一夜」行山露营，晚上在咸田湾露营后经浪茄湾折返。她指咸田湾在「小红书」相当热门，不少露营人士前来观赏日出，而她到访的晚上整个沙滩「几乎满晒」，现场均以内地旅客为主。衞生方面，梁小姐坦言的确见到垃圾被弃置地上，但亦留意到不少本地义工自发捡拾垃圾。

她慨叹「垃圾会影响景点，后面嘅人再睇就唔靓㗎啦」，强调她一行人会把垃圾自行带走。梁小姐呼吁「自己垃圾自己带走」，形容是最文明的做法。她指近年内地越来越流行行山、露营，不少人不想困在办公室，希望外出感受大自然气息，认为相比广州，香港沙滩自然景观和环境整洁更佳。

独自从深圳前来的露营常客表示，几乎每周都会来港到不同郊野地方行山或露营，称赞香港海边风景很好看、海滩的沙又白又柔软，与内地不同，人数较少。

西贡东/西郊野公园去年22宗乱抛垃圾 按年激增4.5倍

根据渔护署回复《星岛头条》查询的数字显示，2025年全港郊野公园内涉及「乱抛垃圾」的执法个案共44宗，较前一年的10宗大增3.4倍；当中位于西贡东郊野公园及西贡西郊野公园内的个案，更由2024年的4宗，增至2025年的22宗，升幅更达4.5倍。麦理浩径第一、二段，以及附近指定露营地点，包括咸田湾营地、浪茄湾营地和西湾营地，均位于西贡东郊野公园及西贡西郊野公园内。

就有关在郊野公园内生火或用火的管制，渔护署表示，尽管《郊野公园及特别地区规例》（第208A章）容许在指定露营地点上生火或用火，惟访客须小心用火，以及采取合理措施以防止对周边植物造成破坏，否则有可能触犯《林区及郊区条例》（第96章）的管制，一经定罪，最高可被判罚款25,000元及监禁1年。

记者：陈俊豪

摄影：何健勇