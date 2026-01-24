露营客假期逼爆咸田湾 公厕遍地垃圾厨余 食环署：计划安排「厕所事务员」值勤

元旦新年假期期间，大量内地行山客涌到位于西贡麦理浩径的咸田湾营地露营跨年庆祝，由于游人数量突然大增，营地设施不胜负荷，加上有部分露营人士胡乱弃置垃圾、不适使用公厕，更把厨余直接倒进洗手盘，不但衞生恶劣，更破坏郊野公园环境。食环署回复《星岛头条》指，新年假期期间咸田湾一带游人大幅增加，有部份人士亦不适当地使用公厕，影响衞生情况，当时已安排人员加密清洁频次，令公厕回复洁净。食环署现时已在周末及假日期间加密清洁频次，亦计划安排「厕所事务员」值勤服务。

公厕遍地垃圾 山头被露营阵「占领」

网上流传片段显示，西贡咸田湾等地元旦假期几乎迫爆，沙滩及山头被密密麻麻的露营阵「占领」。有内地博主发文，控诉游客乱抛垃圾、高歌热舞，慨叹这条世界级徒步路线遭受伤害。

清洁工徙手将垃圾逐包搬上船运走

露营KOL《全职路人》Desmond在元旦过后数天到咸田湾营地露营，发现仍有大量元旦假期期间弃置的垃圾未能清理，不但堆满垃圾槽，更见到不少垃圾被弃置在树丛内，难以清理。Desmond表示，他在翌日早上见到渔护署清洁工将几十袋包好的垃圾，逐包搬上船运走。他形容情况令人担忧，认为咸田湾营地难以承受过量的露营客。

食环署：计划安排厕所事务员于周末值勤服务

食环署回复《星岛头条》时表示，新年假期期间咸田湾一带游人大幅增加，有部份人士亦不适当地使用公厕，影响衞生情况。食环署当时已安排人员加密清洁频次，令公厕回复洁净。食环署现时已在周末及假日期间加密清洁频次，亦计划安排「厕所事务员」值勤服务。署方称，会加强监察该公厕的情况及持续进行宣传教育。

渔护署：将于农历年期间加密收集垃圾

渔护署回复查询时亦表示，除夕及元旦假期期间，留意有不少旅客到访咸田湾营地，并已立即派员清理咸田公厕外空地的垃圾，及将已包好的垃圾在假期后以船只运走。因应咸田湾营地使用需求殷切，署方已在1月2日至4日期间，安排承办商加强每日在咸田湾营地及附近一带进行清洁，并密切监察营地及附近的郊野公园范围的衞生情况。

此外，署方将安排于咸田公厕外的空地加设垃圾收集设施，并会于农历年假期期间增加垃圾收集次数，及联同相关部门合作加强咸田公厕及其周遭的清洁安排。

