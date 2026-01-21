Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

每日杂志｜税务咨询公司疑「走数」断联 20苦主求助无门 中介外判业务帐目混乱 东主逾期报税难免责

社会
更新时间：09:40 2026-01-21 HKT
发布时间：09:40 2026-01-21 HKT

临近税季，有税务咨询公司疑「走数」断联引起争议。苦主群现有逾20人，涉款近25万元；有苦主屡遭拖延，须向税局申请延期缴交审计报告，另有苦主自去年11月起无法联络该公司。坊间税务咨询公司质素参差，有东主分享，有咨询公司在付款前后态度两极，甚至误将其公司帐目与第三方对调。有会计界人士指，市面上有公司虽提供一般会计服务，但实际无权签发审计报告，仅担当中介将业务转介予执业会计师处理；纳税人若因相关公司问题未能准时报税，税务局通常不会因而免除其法律责任，吁纳税人尽快另觅会计师补救，以免构成逾期报税。

涉事公司仅以「聊天机械人」自动回复，称「1至4个工作天内回复」，惟始终无真人回应。 受访者提供
涉事公司仅以「聊天机械人」自动回复，称「1至4个工作天内回复」，惟始终无真人回应。 受访者提供

本港课税年度由每年4月1日至翌年3月31日，税务局会向各公司发出利得税报税表，纳税人须于1个月内填妥寄回。近年不少小型有限公司东主选择聘请第三方公司代劳，该些公司提供会计、审计和报税「一条龙」服务。东主只需备齐收支纪录、发票、单据和银行结单等文件，相关公司便会整理、核数并制作财务报表，代为向税局申报，当中部分为中介公司，整理资料后再交由注册会计师签核。  

「聊天机械人」回复 退款无影

近日传出有税务咨询公司疑似「走数」断联引起争议。涉事公司名为「XX人」，苦主群组现时有逾20人，涉款近25万元，当中包括有在校学生预缴10万元委托该公司申请政府资助。多位苦主反映，该公司收款后皆表明开始「起草文件」，惟自去年10月起持续失联，「电话打不通，电邮无人覆，WhatsApp亦不回。」另有苦主以5000元委托处理个人报税，惟寄出单据后便无法联络负责人，「所有单据仍在对方手上。」

有苦主向本报提供对话截图，该司仅以「聊天机械人」自动回复，称「1至4个工作天内回复」，惟始终无真人回应。另有苦主多番追讨后，去年11月初获对方承诺在1个月内退回2500元预缴款项，惟至今仍未兑现，更有苦主因未如期报税，收到罚款通知书，大感无奈。

有苦主多番追讨后，去年11月初获对方承诺在1个月内退回预缴款项，惟至今仍未兑现。 受访者提供
有苦主多番追讨后，去年11月初获对方承诺在1个月内退回预缴款项，惟至今仍未兑现。 受访者提供

有过去曾光顾的东主形容，该司联络电话众多但回复极慢，且不断拖延，临近期限才「压线」递交文件，令客户提心吊胆。他忆述，去年备齐文件交予对方核数，却在截止日前才被告知进度落后须申请延期，最终多番追问才确认文件已递交。  

有东主多番追问后，才确认文件已递交。 受访者提供
有东主多番追问后，才确认文件已递交。 受访者提供

据公司登记资料，「XX人」于2023年8月2日成立，持有商业登记，地址位于荔枝角一工商厦。有苦主曾于去年5月到访该址，并无察觉异常，惟负责人断联后，苦主多次于办公时间内到访均发现无人办公，至上月更见门外堆满信件。

记者在周一（19日）到上址了解，发现该司未有营业，同层其他公司的职员指，该办公室甚少人出入，亦不清楚其业务性质，「平日速递员会把货件堆放在门口，不见有人清走。」据悉，该司迁入单位约1年，最近一次在办公时间营业已是1个月前；大厦物管公司租务部曾联络负责人，同样未果。消息指，该司陷入营运危机，有雇员因遭欠薪多月已向劳工处求助。本报亦曾致电该公司联络电话并留言，同时发出电邮查询，惟截稿前均未获回复。

记者周一到涉事公司「XX人」了解，发现该办公室未有营业。
记者周一到涉事公司「XX人」了解，发现该办公室未有营业。
有苦主上月到访涉事公司办公室，门外堆满信件。 受访者提供
有苦主上月到访涉事公司办公室，门外堆满信件。 受访者提供

「艇仔」外判质素参差  帐目对调错报收入

相关事件只是冰山一角，业界反映从事中介业务的税务咨询公司质素参差。有东主分享，部分税务公司在付款前后态度两极，更曾发生误将客户帐目与第三方对调的严重失误。

C小姐于2024年委托另一间税务咨询公司，她指缴费前职员声称有专责团队跟进，「有问有答」并提供价目表及进度时间线。当时全套服务索价1.2万元，职员游说她预缴翌年费用，声称可将平均年费减至9800元并加送公司秘书服务，岂料付款后服务进度一再拖延，且职员态度转趋冷淡。

C小姐续指，其公司适逢首年报税，令她分外紧张，惟该咨询公司临近报税仍未主动联络。她多番主动查询，对方却敷衍应对，吁其不用追问，声称「有问题自然会找你」；直至递交期限前夕，她于半夜收到陌生电邮，要求在翌日中午前补交文件，否则将面临逾期报税。

最令她震惊的是，该司竟将其帐目与第三方掉换。C小姐表示，她每月均有做簿记，该年度约有200宗生意，只有100万至200万元收入，但报告竟列出逾600万元营业额。她讽刺地表示，「我肯定那盘数不是我的，我也想做这么多生意。」

她提到，该司不同部门使用多个陌生号码及电邮联系，管理极度混乱，怀疑工作已外判予第三方，「我每天这样追问，比打工还惨！」她直言审计报告须由注册会计师签核，未料税务咨询公司不受规管，「我提供了大量机密文件，把公司整盘数给他，对方却在未经我同意下传给第三方。收钱后将客户『扔来扔去』，这种服务感受极差。」

中介无权签发报告  纳税人须负最终法律责任

会计界立法会议员吴锦华是执业资深会计师，他指，留意到市面上有未注册公司提供一般会计服务，实际无权签发审计报告，「他们只是中间人，把业务转介予执业会计师处理。」他提到，虽然提供会计服务不违法，但若相关公司误导客户其为注册会计师事务所，并虚报审计报告，便有问题。

会计界议员吴锦华提醒市民，对于过于简单或明显偏低的报价保持审慎态度。
会计界议员吴锦华提醒市民，对于过于简单或明显偏低的报价保持审慎态度。

对于因中介问题导致逾期报税，吴锦华表示，报税的法律责任在纳税人本身，即使纳税人声称受骗，税务局亦不会免除其责任，「我想一般情况下，税务局未必会接纳。」他提醒市民对报价偏低或过于简单的服务保持审慎态度，委托前应先到「会计及财务汇报局」网页核实服务提供者是否持牌会计师事务所；一旦发现原委托公司无法完成工作，需尽快另觅会计师「补救」，以免逾期报税。

税务局回复本报查询时强调，局方职责在于评税及征收税款，《税务条例》并无赋予税务局监管会计公司签发审计财务报表，以及除去会计公司签发审计财务报表职能的权力。局方提醒，纳税人有责任遵守《税务条例》，不能以「已交托会计师处理」作为不遵守法例的辩解；若纳税人因委托的公司倒闭而受影响，应尽早联络税务局，局方会按个案具体情况提供协助。

局方续指，纳税人若预计未能准时递交报税表，可于提交期限前以书面详述理由申请延期，税务局会按实际情况审批。若纳税人未能在指定期限或延期届满前提交报税表，局方可发出「估计评税」，纳税人可能面临罚款或被检控。

网上服务资讯混乱 盼推认证制度

有东主称，坊间提供审计及报税服务的公司众多，部分自由工作者更在社交平台招揽生意；企业选择服务时除衡量价格，亦会留意相关公司在社交平台上的知名度。

「付款前表现得很有耐性」

曾光顾咨询公司「XX人」的东主称，除考虑价格外，亦有留意该公司的社交平台，见其追踪人数多，且有发表专业知识类的文章，感觉可信性较高，「付款前负责人曾进行电话咨询，表现得很有耐性，才令我选择其服务。」她无奈指，服务屡遭拖延，感觉有违服务承诺，而网上的资讯混乱，时有苦主投诉，「感觉（中介）缺乏监管。」

另有小型公司东主分享指，尽管需要预缴费用也乐意支付，「用1万元就有人帮忙处理，只要不被罚税即可。」但他直言，身边不乏朋友同样被拖延服务，期望当局规定该类公司须取得专业认证才能营运，以保障纳税人的权益。

资深会计师：核数审计无公价 耗时受多项因素影响

有执业资深会计师指，核数审计工作并无「公价」，业界普遍做法是先向客户收取部分订金，待报告完成后才收取尾款，亦有公司按客户的营业额进行定价。

会计界立法会议员吴锦华指出，审计程序展开前，会计师事务所须先完成会计，将银行流水帐单、收据、水电费及租金等各项开支单据，整理成损益表与资产负债表。他提到，审计及报税所需时间视乎公司规模、文件是否齐备及客户配合度而异，若文件齐全且沟通及时，普遍可于1至3个月内完成；部分新成立公司或对报税流程感陌生，如未有及时回复讯息或补交资料，耗时将更久。

根据香港会计师公会准则，审计收费并无统一价目表。吴锦华表示，业界惯例是先收部分订金，「可能收40%订金，便请客户提供资料，待报告完成后才收取尾款。」对于长期合作的客户，亦有会计师事务所会不收订金，但他强调业界甚少会一次性收取全数费用。

他亦关注，市面上部分公司以客户的营业额来定价，举例两间营业额同为1000万元的公司，若从事物业买卖，交易宗数或较少；但若是零售业，由于交易量庞大，核数工作量自然增加，收费亦会相应提高。此外，部分涉及代客户管有资金的行业，如律师事务所、证券公司等，其审计标准更为严格，即使营业额相同，服务收费亦可能相差数倍。

每日杂志组

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
生活百科
18小时前
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
股市
11小时前
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
36岁女患肺癌病逝 生前爱跑步喝黑咖啡 「健康」习惯竟成催命符？
36岁女患肺癌病逝 生前爱跑步喝黑咖啡 「健康」习惯竟成催命符？
保健养生
16小时前
由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」
由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」
投资理财
2026-01-20 06:00 HKT
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
影视圈
13小时前
孭B跑渣马男子来自广西比赛后已离港 警接报疑涉虐儿 正联络来港助查
突发
13小时前
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
影视圈
16小时前
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
商业创科
21小时前