每日杂志｜税务咨询公司疑「走数」断联 20苦主求助无门 中介外判业务帐目混乱 东主逾期报税难免责

临近税季，有税务咨询公司疑「走数」断联引起争议。苦主群现有逾20人，涉款近25万元；有苦主屡遭拖延，须向税局申请延期缴交审计报告，另有苦主自去年11月起无法联络该公司。坊间税务咨询公司质素参差，有东主分享，有咨询公司在付款前后态度两极，甚至误将其公司帐目与第三方对调。有会计界人士指，市面上有公司虽提供一般会计服务，但实际无权签发审计报告，仅担当中介将业务转介予执业会计师处理；纳税人若因相关公司问题未能准时报税，税务局通常不会因而免除其法律责任，吁纳税人尽快另觅会计师补救，以免构成逾期报税。

涉事公司仅以「聊天机械人」自动回复，称「1至4个工作天内回复」，惟始终无真人回应。 受访者提供

本港课税年度由每年4月1日至翌年3月31日，税务局会向各公司发出利得税报税表，纳税人须于1个月内填妥寄回。近年不少小型有限公司东主选择聘请第三方公司代劳，该些公司提供会计、审计和报税「一条龙」服务。东主只需备齐收支纪录、发票、单据和银行结单等文件，相关公司便会整理、核数并制作财务报表，代为向税局申报，当中部分为中介公司，整理资料后再交由注册会计师签核。

「聊天机械人」回复 退款无影

近日传出有税务咨询公司疑似「走数」断联引起争议。涉事公司名为「XX人」，苦主群组现时有逾20人，涉款近25万元，当中包括有在校学生预缴10万元委托该公司申请政府资助。多位苦主反映，该公司收款后皆表明开始「起草文件」，惟自去年10月起持续失联，「电话打不通，电邮无人覆，WhatsApp亦不回。」另有苦主以5000元委托处理个人报税，惟寄出单据后便无法联络负责人，「所有单据仍在对方手上。」

有苦主向本报提供对话截图，该司仅以「聊天机械人」自动回复，称「1至4个工作天内回复」，惟始终无真人回应。另有苦主多番追讨后，去年11月初获对方承诺在1个月内退回2500元预缴款项，惟至今仍未兑现，更有苦主因未如期报税，收到罚款通知书，大感无奈。

有苦主多番追讨后，去年11月初获对方承诺在1个月内退回预缴款项，惟至今仍未兑现。 受访者提供

有过去曾光顾的东主形容，该司联络电话众多但回复极慢，且不断拖延，临近期限才「压线」递交文件，令客户提心吊胆。他忆述，去年备齐文件交予对方核数，却在截止日前才被告知进度落后须申请延期，最终多番追问才确认文件已递交。

有东主多番追问后，才确认文件已递交。 受访者提供

据公司登记资料，「XX人」于2023年8月2日成立，持有商业登记，地址位于荔枝角一工商厦。有苦主曾于去年5月到访该址，并无察觉异常，惟负责人断联后，苦主多次于办公时间内到访均发现无人办公，至上月更见门外堆满信件。

记者在周一（19日）到上址了解，发现该司未有营业，同层其他公司的职员指，该办公室甚少人出入，亦不清楚其业务性质，「平日速递员会把货件堆放在门口，不见有人清走。」据悉，该司迁入单位约1年，最近一次在办公时间营业已是1个月前；大厦物管公司租务部曾联络负责人，同样未果。消息指，该司陷入营运危机，有雇员因遭欠薪多月已向劳工处求助。本报亦曾致电该公司联络电话并留言，同时发出电邮查询，惟截稿前均未获回复。

记者周一到涉事公司「XX人」了解，发现该办公室未有营业。

有苦主上月到访涉事公司办公室，门外堆满信件。 受访者提供

「艇仔」外判质素参差 帐目对调错报收入

相关事件只是冰山一角，业界反映从事中介业务的税务咨询公司质素参差。有东主分享，部分税务公司在付款前后态度两极，更曾发生误将客户帐目与第三方对调的严重失误。

C小姐于2024年委托另一间税务咨询公司，她指缴费前职员声称有专责团队跟进，「有问有答」并提供价目表及进度时间线。当时全套服务索价1.2万元，职员游说她预缴翌年费用，声称可将平均年费减至9800元并加送公司秘书服务，岂料付款后服务进度一再拖延，且职员态度转趋冷淡。

C小姐续指，其公司适逢首年报税，令她分外紧张，惟该咨询公司临近报税仍未主动联络。她多番主动查询，对方却敷衍应对，吁其不用追问，声称「有问题自然会找你」；直至递交期限前夕，她于半夜收到陌生电邮，要求在翌日中午前补交文件，否则将面临逾期报税。

最令她震惊的是，该司竟将其帐目与第三方掉换。C小姐表示，她每月均有做簿记，该年度约有200宗生意，只有100万至200万元收入，但报告竟列出逾600万元营业额。她讽刺地表示，「我肯定那盘数不是我的，我也想做这么多生意。」

她提到，该司不同部门使用多个陌生号码及电邮联系，管理极度混乱，怀疑工作已外判予第三方，「我每天这样追问，比打工还惨！」她直言审计报告须由注册会计师签核，未料税务咨询公司不受规管，「我提供了大量机密文件，把公司整盘数给他，对方却在未经我同意下传给第三方。收钱后将客户『扔来扔去』，这种服务感受极差。」

中介无权签发报告 纳税人须负最终法律责任

会计界立法会议员吴锦华是执业资深会计师，他指，留意到市面上有未注册公司提供一般会计服务，实际无权签发审计报告，「他们只是中间人，把业务转介予执业会计师处理。」他提到，虽然提供会计服务不违法，但若相关公司误导客户其为注册会计师事务所，并虚报审计报告，便有问题。

会计界议员吴锦华提醒市民，对于过于简单或明显偏低的报价保持审慎态度。

对于因中介问题导致逾期报税，吴锦华表示，报税的法律责任在纳税人本身，即使纳税人声称受骗，税务局亦不会免除其责任，「我想一般情况下，税务局未必会接纳。」他提醒市民对报价偏低或过于简单的服务保持审慎态度，委托前应先到「会计及财务汇报局」网页核实服务提供者是否持牌会计师事务所；一旦发现原委托公司无法完成工作，需尽快另觅会计师「补救」，以免逾期报税。

税务局回复本报查询时强调，局方职责在于评税及征收税款，《税务条例》并无赋予税务局监管会计公司签发审计财务报表，以及除去会计公司签发审计财务报表职能的权力。局方提醒，纳税人有责任遵守《税务条例》，不能以「已交托会计师处理」作为不遵守法例的辩解；若纳税人因委托的公司倒闭而受影响，应尽早联络税务局，局方会按个案具体情况提供协助。

局方续指，纳税人若预计未能准时递交报税表，可于提交期限前以书面详述理由申请延期，税务局会按实际情况审批。若纳税人未能在指定期限或延期届满前提交报税表，局方可发出「估计评税」，纳税人可能面临罚款或被检控。

网上服务资讯混乱 盼推认证制度

有东主称，坊间提供审计及报税服务的公司众多，部分自由工作者更在社交平台招揽生意；企业选择服务时除衡量价格，亦会留意相关公司在社交平台上的知名度。

「付款前表现得很有耐性」

曾光顾咨询公司「XX人」的东主称，除考虑价格外，亦有留意该公司的社交平台，见其追踪人数多，且有发表专业知识类的文章，感觉可信性较高，「付款前负责人曾进行电话咨询，表现得很有耐性，才令我选择其服务。」她无奈指，服务屡遭拖延，感觉有违服务承诺，而网上的资讯混乱，时有苦主投诉，「感觉（中介）缺乏监管。」

另有小型公司东主分享指，尽管需要预缴费用也乐意支付，「用1万元就有人帮忙处理，只要不被罚税即可。」但他直言，身边不乏朋友同样被拖延服务，期望当局规定该类公司须取得专业认证才能营运，以保障纳税人的权益。

资深会计师：核数审计无公价 耗时受多项因素影响

有执业资深会计师指，核数审计工作并无「公价」，业界普遍做法是先向客户收取部分订金，待报告完成后才收取尾款，亦有公司按客户的营业额进行定价。

会计界立法会议员吴锦华指出，审计程序展开前，会计师事务所须先完成会计，将银行流水帐单、收据、水电费及租金等各项开支单据，整理成损益表与资产负债表。他提到，审计及报税所需时间视乎公司规模、文件是否齐备及客户配合度而异，若文件齐全且沟通及时，普遍可于1至3个月内完成；部分新成立公司或对报税流程感陌生，如未有及时回复讯息或补交资料，耗时将更久。

根据香港会计师公会准则，审计收费并无统一价目表。吴锦华表示，业界惯例是先收部分订金，「可能收40%订金，便请客户提供资料，待报告完成后才收取尾款。」对于长期合作的客户，亦有会计师事务所会不收订金，但他强调业界甚少会一次性收取全数费用。

他亦关注，市面上部分公司以客户的营业额来定价，举例两间营业额同为1000万元的公司，若从事物业买卖，交易宗数或较少；但若是零售业，由于交易量庞大，核数工作量自然增加，收费亦会相应提高。此外，部分涉及代客户管有资金的行业，如律师事务所、证券公司等，其审计标准更为严格，即使营业额相同，服务收费亦可能相差数倍。

