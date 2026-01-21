宏福苑火灾引关注 消防处：持续主动巡查高火警风险、管理不善商厦

大埔宏福苑火灾引起社会对楼宇消防安全的广泛关注。为保障公众安全，消防处于去年12月23及24日，针对全港132幢高风险商业大厦展开特别巡查执法行动，成效显著。为进一步巩固成果，消防处于本年1月再次采取特别执法行动，持续以主动巡查、果断执法方式，全力消除火警危险。

消防处高级消防区长（楼宇改善策略及特别行动）黎健武在专访中指出：「部分高风险商厦人流密集、用途多元，一旦发生火警，疏散时间与逃生途径是否畅通，将直接影响伤亡程度。因此，消防处会持续以风险为本，加强巡查力度。」



行动策略：「重点打击」严重个案 持续跟进管理问题



黎健武表示，是次行动将采取「重点打击」策略，集中处理风险高的个案，并持续跟进楼宇管理不善问题，从而提升整体消防安全水平及公众守法意识。



「重点打击」措施包括：

．针对已识别的高风险目标楼宇，加强突击巡查及覆查，持续跟进楼宇管理状况，防止火警危险再次出现。

．透过更具针对性的巡查与跟进安排，集中处理严重违规个案。

．向业主、物业管理公司及占用人明确传达讯息：消防安全属持续管理工作，并非一次性改善后即可忽视，必须于日常妥善维护大厦管理。



巡查重点：及早消除常见火警危险



行动期间，消防处会以风险为本方式部署巡查，重点针对以下常见火警危险：

．逃生途径（包括走火通道、楼梯及出口）被杂物

阻塞；

．防烟门被楔开、失效或损坏；

．出口门被锁上；

．消防装置及设备并非处于有效操作状态，或未按规定进行年度检查。



黎健武强调，部分火警危险表面看似轻微，但在实际火警中可能造成严重后果。尤其于人流密集、用途多元的楼宇，若疏散受阻，风险将急剧上升。消防处会按现场情况采取相应执法行动，包括直接检控或发出「消除火警危险通知书，以加强阻吓作用。



便衣突击巡查配合覆查 提升执法成效



为提高执法成效，是次行动以便衣突击形式进行，并会按风险评估结果安排覆查及跟进，以掌握楼宇日常管理实况及改善进度。黎健武指出，消防处会对反复出现问题的个案加强处理力度，务求从管理层面减少火警危险。



宣传教育为先 对高危违规必严肃跟进



黎健武表示，消防处会持续透过宣传及教育提升公众消防安全意识，并鼓励物业管理公司建立恒常巡查、即时清理及纠正的机制，从源头降低火警风险。然而，对于影响疏散及人命安全的高危违规事项，消防处必定依法严正处理。



检视成效 研究恒常化安排



消防处会检视是次特别巡查行动的成效及整体风险评估，并因应资源及实际情况，研究持续针对高风险楼宇作出突击巡查及覆查，以提升楼宇的消防安全水平。消防处会继续与业主、物业管理公司及占用人携手合作，共同防范火警危险。

黎健武补充，消防处将与物业管理业监管局及香港物业管理公司协会保持沟通、交流意见，加强业界对消防安全要求的理解与执行，从制度与管理层面共同提升本港楼宇的消防安全水平。

