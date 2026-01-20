六合彩︱头奖4000万搅珠出炉 即睇幸运儿系咪你！
更新时间：21:34 2026-01-20 HKT
发布时间：21:34 2026-01-20 HKT
发布时间：21:34 2026-01-20 HKT
六合彩连续4期无人中！最新一期今晚（20日）9时30分进行新一期搅珠，若以10元一注独中，估计头奖高达4,000万元。
今期搅珠号码：1、4、6、9、44、46，特别号码：27
近50期搅珠最旺号码
统计马会近期50次搅珠结果，被搅出最多次数的号码分别为39（12次）；2（11次）、24（11次）、28（11次）；6（10次）、11（10次）、17（10次）及44（10次）。
八大幸运号码：
|
号码
|次数
|
39
|12
|
2、24、28
|11
|
6、11、17、44
|10
过去10期搅珠号码：
|
期数
|日期
|搅珠号码
|
007
|
17/01/2026
|5、12、15、23、27、42、46
|
006
|
15/01/2026
|3、6、37、38、39、44、48
|
005
|
13/01/2026
|14、24、34、38、48、49、27
|
004
|
10/01/2026
|3、16、20、22、24、37、42
|
003
|
08/01/2026
|15、21、24、40、45、46、13
|
002
|
06/01/2026
|2、8、12、19、28、36、1
|
001新年金多宝
|
03/01/2026
|2、10、13、16、20、21、14
|
134
|
28/12/2025
|7、10、11、19、25、30、45
|
133
|
25/12/2025
|1、2、4、30、41、43、13
|
132
|
21/12/2025
|9、17、27、34、39、47、46
全港10大幸运投注站分布
至于10大幸运投注站。截至2025年6月30日，分别为是位于中环士丹利街、屯门市广场、荃湾青山道、尖沙咀汉口道、上环干诺道西、观塘广场、九龙湾德褔、大埔广场、上水石湖墟、及大埔广褔道。
最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
2026-01-19 19:21 HKT
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
2026-01-19 17:51 HKT
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
2026-01-19 10:25 HKT