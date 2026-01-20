Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

六合彩︱头奖4000万搅珠出炉 即睇幸运儿系咪你！

社会
更新时间：21:34 2026-01-20 HKT
发布时间：21:34 2026-01-20 HKT

六合彩连续4期无人中！最新一期今晚（20日）9时30分进行新一期搅珠，若以10元一注独中，估计头奖高达4,000万元。

今期搅珠号码：1、4、6、9、44、46，特别号码：27

近50期搅珠最旺号码

统计马会近期50次搅珠结果，被搅出最多次数的号码分别为39（12次）；2（11次）、24（11次）、28（11次）；6（10次）、11（10次）、17（10次）及44（10次）。

八大幸运号码：

号码

 次数

39

 12

2、24、28

 11

6、11、17、44

 10

过去10期搅珠号码：

期数

 日期 搅珠号码

007
 
17/01/2026
 5、12、15、23、27、42、46

006
 
15/01/2026 
 3、6、37、38、39、44、48

005
 
13/01/2026
 14、24、34、38、48、49、27

004
 
10/01/2026
 3、16、20、22、24、37、42

003
 
08/01/2026
 15、21、24、40、45、46、13

002
 
06/01/2026
 2、8、12、19、28、36、1

001新年金多宝
 
03/01/2026
 2、10、13、16、20、21、14

134
 
28/12/2025
 7、10、11、19、25、30、45

133
 
25/12/2025
 1、2、4、30、41、43、13

132
 
21/12/2025
 9、17、27、34、39、47、46

全港10大幸运投注站分布

至于10大幸运投注站。截至2025年6月30日，分别为是位于中环士丹利街、屯门市广场、荃湾青山道、尖沙咀汉口道、上环干诺道西、观塘广场、九龙湾德褔、大埔广场、上水石湖墟、及大埔广褔道。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
影视圈
12小时前
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
商业创科
9小时前
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
影视圈
4小时前
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
2026-01-19 17:51 HKT
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
港女$1280重庆跟团惨被「卖猪仔」迫购物 签收据竟是自愿「卖身契」 踢爆合约魔鬼细节｜Juicy叮
港女$1280重庆跟团惨被「卖猪仔」迫购物 签收据竟是自愿「卖身契」 踢爆合约魔鬼细节｜Juicy叮
时事热话
7小时前
阿Sa蔡卓妍认爱后姊弟恋火速升温 《东周刊》独家直击Elvis获亿元富婆女友认可入住豪宅
阿Sa蔡卓妍认爱后姊弟恋火速升温 《东周刊》独家直击Elvis获亿元富婆女友认可入住豪宅
即时娱乐
9小时前
饮用水风波︱陈嘉信不停退休金？ 杨何蓓茵：下属未及时上报故无疏忽
饮用水风波︱陈嘉信退休金「袋袋平安」？ 一文睇清涉事人员责任及后果
政情
8小时前
袁伟豪细仔全身「瘀青」吓窒网民 腋下腰侧臀部瘀黑明显 真相同先天问题有关？
袁伟豪细仔全身「瘀青」吓窒网民 腋下腰侧臀部瘀黑明显 真相同先天问题有关？
影视圈
8小时前