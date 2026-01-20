Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温

社会
更新时间：09:25 2026-01-20 HKT
发布时间：09:25 2026-01-20 HKT

【大寒天气/天文台】今日（1月20日）是二十四节气的大寒，天气显著转凉，天文台署理高级科学主任李凤莹表示，一股强烈冬季季候风将于今晚抵达，届时本港会由东风转为吹北风，市区气温将显著下降至最低约16度。预料寒冷天气将持续数天，明日（21日）至周五市区最低气温更会降至11至12度，新界地区会再低两三度。

天文台︱今晚转吹北风显著降温 周末稍回升

李凤莹指出，由于大气中低层水气较多，今次降温属于「湿冻」，有别于一月初阳光充沛的「干冻」，在风寒效应及微雨影响下，市民的体感温度或远比实际温度更低。

相关新闻：

大寒︱强烈季候风杀到 天文台料明晚气温显著下降 周四市区最低11°C 新界多区仅个位数

大寒天气︱上次降温日间有阳光 今次云层覆盖下较难回暖

李凤莹在电台节目解释，影响本港的气流方向是决定降温程度的主要因素。今日初时吹东风，路径经过海洋，天气相对较暖，故温度反应不大。但由今晚起，本港将转吹北风，来自华北、华中的寒冷气团会直接影响沿岸地区，导致气温显著下降。

她预测，由星期三晚至星期五，本港天气将会持续寒冷，大致多云。直至周末，影响华南的强烈冬季季候风会被一股偏东气流取代，届时气温将稍微回升，但早晚天气依然清凉。

天文台署理高级科学主任李凤莹。天文台YouTube片段截图
天文台署理高级科学主任李凤莹。天文台YouTube片段截图

「湿冻」来袭 体感温度或更低

对于本次寒流的特点，李凤莹形容为「湿冻」。她解释：「今次我们预计大气中低层的水气会比较多，到时预计一度云带会覆盖住我们，所以阳光就无上次降温（1月初）咁多。」

她补充，高空西风槽的波动情况将决定会否下雨。部分气象预测模式显示，若西风槽较为活跃，广东地区有机会受微雨影响。在湿冻情况下，体感温度会更低。她阐述：「水嘅传导能力比空气强，会加速我哋热量嘅流失。加上如果啲水分蒸发嘅时候有蒸发凉却嘅效应，就类似我哋平时做完运动之后流汗，带走我哋嘅体温，我哋感觉有机会更加冻。」不过对于西风槽强度，各模式现时仍有分歧。

此外，强风亦会加剧寒冷感觉。大风会加速带走身体周遭的热量，产生「风寒效应」，尤其在空旷当风的地方，体感会特别寒冷。

吁长者注意保暖及防滑

李凤莹特别提醒长者及身体较弱的市民，在此次湿冻天气下要格外小心。她呼吁：「长者就一定要注意保暖啦，同埋啱啱提过大风啦，可能要避免长时间喺室外逗留，减低热量嘅流失。」

她亦提到，长者因天气寒冷或会穿上厚重衣物，可能导致身体灵活性下降，应小心活动，以防跌倒。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
14小时前
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
影视圈
17小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
23小时前
揭900亿内地「狗血剧」行业秘史 5天狂拍80集 戏剧学生无戏开 「裸露都接」
揭900亿内地「狗血剧」行业秘史 5天狂拍80集 戏剧学生无戏开 「裸露都接」
商业创科
3小时前
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
生活百科
14小时前
31岁TVB当扎小生为离巢铺路？频北上再度做男一前途无限 早前赴无线颁奖礼要靠边站
31岁TVB当扎小生为离巢铺路？频北上再度做男一前途无限 早前赴无线颁奖礼要靠边站
影视圈
11小时前
筲箕湾烧味店突爆红！门外近20人等位食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
15小时前
麦道朗 (图) 将在星期日沙田客串一天，当日举行两场一级赛，骑者已经卜定骑「举步生风」及「浪漫勇士」。
麦道朗周日客串卜定恶马
马圈快讯
16小时前
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
影视圈
16小时前
大棋盘︱政府饮用水风波 消息：纪律调查结果今公布 前署长陈嘉信勋章或被褫夺
大棋盘︱政府饮用水风波 消息：纪律调查结果今公布 前署长陈嘉信勋章或被褫夺
政情
2小时前