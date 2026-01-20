大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温

【大寒天气/天文台】今日（1月20日）是二十四节气的大寒，天气显著转凉，天文台署理高级科学主任李凤莹表示，一股强烈冬季季候风将于今晚抵达，届时本港会由东风转为吹北风，市区气温将显著下降至最低约16度。预料寒冷天气将持续数天，明日（21日）至周五市区最低气温更会降至11至12度，新界地区会再低两三度。

天文台︱今晚转吹北风显著降温 周末稍回升

李凤莹指出，由于大气中低层水气较多，今次降温属于「湿冻」，有别于一月初阳光充沛的「干冻」，在风寒效应及微雨影响下，市民的体感温度或远比实际温度更低。

李凤莹在电台节目解释，影响本港的气流方向是决定降温程度的主要因素。今日初时吹东风，路径经过海洋，天气相对较暖，故温度反应不大。但由今晚起，本港将转吹北风，来自华北、华中的寒冷气团会直接影响沿岸地区，导致气温显著下降。

她预测，由星期三晚至星期五，本港天气将会持续寒冷，大致多云。直至周末，影响华南的强烈冬季季候风会被一股偏东气流取代，届时气温将稍微回升，但早晚天气依然清凉。

「湿冻」来袭 体感温度或更低

对于本次寒流的特点，李凤莹形容为「湿冻」。她解释：「今次我们预计大气中低层的水气会比较多，到时预计一度云带会覆盖住我们，所以阳光就无上次降温（1月初）咁多。」

她补充，高空西风槽的波动情况将决定会否下雨。部分气象预测模式显示，若西风槽较为活跃，广东地区有机会受微雨影响。在湿冻情况下，体感温度会更低。她阐述：「水嘅传导能力比空气强，会加速我哋热量嘅流失。加上如果啲水分蒸发嘅时候有蒸发凉却嘅效应，就类似我哋平时做完运动之后流汗，带走我哋嘅体温，我哋感觉有机会更加冻。」不过对于西风槽强度，各模式现时仍有分歧。

此外，强风亦会加剧寒冷感觉。大风会加速带走身体周遭的热量，产生「风寒效应」，尤其在空旷当风的地方，体感会特别寒冷。

吁长者注意保暖及防滑

李凤莹特别提醒长者及身体较弱的市民，在此次湿冻天气下要格外小心。她呼吁：「长者就一定要注意保暖啦，同埋啱啱提过大风啦，可能要避免长时间喺室外逗留，减低热量嘅流失。」

她亦提到，长者因天气寒冷或会穿上厚重衣物，可能导致身体灵活性下降，应小心活动，以防跌倒。