银价飙升吸引市民抢购 金行限购一小时售罄 学者料贵金属价格续高企

现货白银价格一度升穿每盎司94美元，吸引市民抢购银条作保值和投资。上环利昌金行因应需求大增，实施每人限购5条银条，开店仅一小时，银条和银粒已全数售罄，有向隅顾客表示将再次前来排队。经济学者李兆波指出，地缘政治局势不稳，预料黄金和白银价格将维持高位。周生生集团大中华营运总经理刘克斌则提醒，银价波动性较黄金更大，消费者应注意风险。

一人限购5条银条 仍一小时售罄

上环利昌金行今早9时营业前，门外已有约50人排队，排头位的市民清晨约6时便已到场。现场所见，有客人以20,332元购入5条各重4両的银条，平均每条约售4,066元。有顾客引述职员表示，本月客流量大增，金行每日售出约200条银条，为尽量满足更多客人，每人限购5条。

不到一小时，金行已在当眼处张贴「抱歉，银条和银粒已全部售罄」的字条。市民陈先生表示，原本打算购买5条银条，待银价再创新高时出售，没想到到场时已售完，计划翌日清晨再来排队。

卖结婚金饰 套现做定期

与此同时，金价创新高亦持续吸引大批市民卖金套现。位于庙街的两间收金店舖，标榜不收取佣金和火耗，今午有逾50人排队卖金。邝小姐表示，仅带家中约一成金饰「试放」，打算先观望金价走势，再考虑是否放售余下金饰，「这些是以前结婚时留下的金饰，存放了很多年」。她亦说，不会趁高价买金或银作投资，卖金套现后会将资金转做定期存款。

马小姐打算放售多年前以两三千元购入的金戒指，称「应该可以赚不少」。她认为，金价上升是因为世界局势混乱、战火四起，但也觉得升势已接近见顶，不会在高位追买。

学者吁投资组合备一定比例黄金

经济学者李兆波表示，各地央行持续购入黄金作为储备，只要战火及贸易战持续，加上美国前总统特朗普所带来的政策不确定性，预料黄金和白银价格将维持在高位。他指，由于投资金属不产生现金流，仅建议在投资组合中配置一定比例的黄金。

周生生集团大中华营运总经理刘克斌表示，银价上扬受金价持续走强带动，但形容现时市况「炒卖味浓」，后市难以预测，提醒消费者注意风险，「银价相对金价较低，波幅也更大。本地消费者较少买实银炒卖，香港实银现货供应亦不多」。

他认为，黄金比白银更值得投资，并预期在伊朗政局等地缘政治因素影响下，金价或可冲上每盎司5,000美元，「各国央行均有黄金储备，金价即使炒高，走势也相对平稳，信心较大。要有很充裕的资金，或需要分散投资，才会关注白银。如果一般有余钱，老实说我会买金多过买银。」

刘克斌提到，自金价去年3月持续上升后，已有顾客到门市卖金，「去年9、10月时，有顾客带了150両金条来卖，套现约六七百万元」。

记者：梁国峰

摄影：陈浩元、卢江球、何健勇