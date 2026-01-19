宏福苑大火︱运输署宣布九巴71K号线 明起恢复广福街市及广福商场外中途站

运输署今日（19日）表示，为便利大埔居民出行，九巴第71K号线（大埔墟站─大埔（太和））将由明日（20日）首班车起，恢复广福街市及广福商场外的中途站。

九巴71K号线恢复广福街市及广福商场外中途站

运输署发言人表示，因大埔宏福苑火灾的后续工作，介乎广福街市与广宏街的一段宝湖道及广宏街维持封闭，行经上述路段的专营巴士路线仍需改道。经协调后，在不影响有关后续工作下，九巴第71K号线将恢复广福街市及广福商场外的中途站，便利广福邨居民日常出行，包括往返港铁大埔墟站和太和站以接驳铁路服务，以及前往大埔墟街市、雅丽氏何妙龄那打素医院及大埔政府合署等。

的士站临时迁移至宝湖道近广福停车场入口的停车湾

此外，为进一步便利居民出行，运输署计划将广福街市及广福商场外至今仍停用的市区和新界的士站，临时迁移至宝湖道近广福停车场入口的停车湾，目标在本月底完成相关工程后投入使用。

市民可参阅专营巴士营办商网页或流动应用程式，了解路线最新资讯。出行前应留意电台、电视台、运输署网页（www.td.gov.hk）及「香港出行易」流动应用程式的最新交通消息。