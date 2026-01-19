海皇粥店创办人萧楚基 遭高等法院颁令破产

开业33年的海皇粥店去年中全线结业，母公司海皇国际有限公司其后遭呈请清盘。海皇粥店创办人之一的萧楚基，早前遭债权人入禀高等法院提出破产呈请。萧楚基不反对破产，暂委法官林展程直接颁令萧楚基破产。

S.A.S. Finance Limited去年8月入禀高院高等法院呈请萧楚基破产，呈请方在庭上指萧楚基在以往聆讯中曾口头上反对破产呈请，但于是次聆讯的3个工作天前仍未收到萧楚基的反对誓章，萧楚基表示他不反对破产，暂委法官林展程遂颁令萧楚基破产。

案件编号：HCB6388/2025

法庭记者