岭大内地生认虚报TOEFL合格仍获学士毕业 求情称已在浸大进修硕士应可获证书 准保释2.2判刑

岭南大学学士学位衔接课程2位内地生去年为求毕业，虚报托福（TOEFL）英语测试及格，当中24岁男生早前认罪候惩。另一名22岁女生今早在屯门裁判法院承认企图以欺骗手段取得服务罪，求情指考过4次英语测试仍未达标，亲自飞往柬埔寨考托福但身体不适才「请枪」。被告在东窗事发后已考达标英语成绩，并获岭大发出学士毕业证书，现于浸大进修硕士课程「应该无困难毕业」。裁判官覃有方明言，香港小学生接受教育深明诚信及责任感的重要性，劝喻被告好好反省，将案件押后至2月2日判刑，待取社会服务令报告，期间被告获准保释候惩。

报称居住内地福建的22岁女学生黄鑫怡，承认一项企图以欺骗手段取得服务罪。控罪指，他于2024年5月27日，在香港企图以欺骗手段，即虚假地向岭南大学职员表示已取得达标的托福考试成绩，从而不诚实地取得岭南大学所提供的行政服务，即批准她毕业，并授予她公共管理及智慧管治社会科学学士学位。

辩方求情指，被告是内地居民，因向往香港教育制度，而来港接受教育。当她考到岭南大学的学士课程，并努力完成学业后，为了达到毕业的英文水平要求，考过托福及雅思4次「佢考过4次，都不能成功（达标）」，惟被告仍「努力装备自己」，被告「得知柬埔寨比较容易，飞过去一心去考」，惟意外地当日身体不适，被告当年年仅22岁，深感焦急，及后遇见陌生人指能代考，故「𠮶刻做咗𠮶错判」。

覃官质疑，当岭大收到托福成绩单，向被告做出询问时，被告竟没有和盘托出，直指「佢再讲一个大话」。辩方回应，「佢之后先醒觉，要第一时间认错」，及后岭大的纪律委员亦已向被告作出训示，要求被告必须要完成义工工作。被告在去年7月考获英语测试的毕业要求，学校亦有为被告发出毕业证书。辩方指，被告「一路冇停过装备自己，无放弃过自己」，被告「知道自己嘅过错」，获得岭大学士学位毕业证书后，仍努力装备自己，提高学术水平，进入浸大进修硕士课程，料今年将完成课程，形容「应该无困难毕业」。

被告黄鑫怡的案情指，黄是岭大公共管理及智慧管治系4年级学生，课程属自资性质，入学要求为持有副学士及高级文凭学历，惟入学后须证明英语能力达标才能毕业，即托福成绩达87分或以上，或雅思（IELTS）成绩达6.5分或以上。

黄在2022年9月入读该课程，原定2024年毕业。校方于2024年5月27日收到黄经电邮提交的托福成绩表，发现考生照片与黄外貌不符。翌日（27日）学校职员召见黄时，黄声称5月在柬埔寨考托福，成绩表的考生照片是黄本人，惟因觉照片拍得不太好看，故修改了照片。学校职员随后联络托福机构，检查黄的考试资格，终揭发本案。黄及后撰写报告，承认请人代她考托福。

黄在去年2月8日被捕，她在警诫会面称曾应考托福及雅思4次但成绩不达标，得悉在柬埔寨考试比较容易获取好成绩，故安排到柬埔寨考托福。惟当日到达柬埔寨试场后，因病感不适，其后一名不知名者声称能以300元美金在柬埔寨请人代她考托福，最后收到成绩表，她不认识考生照片中的人，故将照片修改成自己的样子。

同案另一名24岁男被告贾鹏，报称无业，报称居住于内地深圳，早前承认一项企图以欺骗手段取得服务罪，案件将于明日判刑。控罪指，他于去年5月21日，在香港企图以欺骗手段，即虚假地向岭南大学职员表示他己取得达标的托福考试成绩，从而不诚实地取得岭南大学所提供的行政服务，即以批准他毕业，并授予他公共管理及智慧管治社会科学学士学位。

案件编号：TMCC2408/2025

法庭记者：黄巧儿