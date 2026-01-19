恒生广告「恒久．恒新」倒转读变粗口谐音？资深广告人：其实赚咗 献计放下身段顺势「玩埋一份」

恒生银行近日在港铁香港站一则新广告口号「恒久．恒新」，有市民发现以懒音及反转读法演绎，竟变成谐音粗口，成为热话后令不少人质疑广告公司及银行在设计时究竟知否个中含意。资深广告人梁志成今早（19日）在电台节目解构，相信广告客户未必会留意到「倒转用懒音演绎呢4个字」，但认为广告制作公司应该会想得到。

梁志成：社交媒体增曝光 恒生今次其实系赚咗

梁志成表示，广告公司在制作或砌稿阶段未必完全没有机会察觉，但实际上问题往往是在广告「上架」、放在真实环境中被大众观看后，才会浮现。他指广告交稿时通常只是以文字方式呈交，客户未必逐字反转阅读，因此即使有谐音或「另类读法」，亦不一定容易被察觉。

不过他强调，只要讨论并非直接针对产品或服务质素，即使带有戏谑成分，也未必属负面，反而透过Threads等平台广传，为品牌带来难以用金钱衡量的曝光度。他直言，从宣传角度看，恒生在今次事件中「其实系赚咗」。

现代品牌须具备「被讨论的勇气」

梁志成回顾，类似广告谐音在以往亦曾出现，但当年未有社交媒体，影响只限于街头或巴士站；现今则不同，任何创作一旦推出，便等同交到群众手中，被不断二次演绎、讨论甚至放大。「今时今日个世界唔同晒，件事传咗出去，如何演绎就系交俾群众。」

梁志成透露，过往确实有客户因为负评或争议而选择停播广告，甚至追究内部部门责任；但他认为现代品牌须具备「被讨论的勇气」，不应因短期舆论压力而自乱阵脚，懂得承受及回应公众声音，是社交媒体时代不可或缺的能力。

建议放下身段、与民同乐 更贴近恒生形象

对于是否应顺势「玩埋一份」，甚至推出相关活动，例如行山、将这句印在利是封等，梁志成认为未必过火，反而「放下身段」有助拉近品牌与市民距离。他指，银行并非高高在上的机构，而是普罗市民日常使用的服务，若「顺势」一气呵成、行多一步，更能配合恒生一向「贴地、落地」的品牌形象。

主角疑「认头」：写咗几十句，但客户千挑万选拣中呢句

亦有疑似是今次广告的作者在社交平台Threads上「认头」并回应事件，直言「自己都笑咗、反转读句tagline（广告标语），真系『抵死』」。他又指整个广告工作中，自己只参与 tagline环节，而写了几十句tagline，但客户千挑万选、过千关斩万将，笑称「就系呢句，命中注定」。