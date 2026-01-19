大寒︱强烈季候风杀到 天文台料明晚气温显著下降 周四市区最低11°C 新界多区仅个位数

明日（20日）是廿四节气的「大寒」，天文台表示，一股强烈冬季季候风会在明日开始逐渐影响华南，该区风势增强，随后两三日广东沿岸天气转冷，同时一道广阔云带覆盖该区。天文台预测，明晚气温急降，由最高的21度跌至周三（21日）的最低12度，即一夜跌9度。

明晚气温显著下降 周三市区最低11℃

天文台中午发出特别天气提示，一股强烈冬季季候风会在明日逐渐影响华南，预料本港明日风势增强，晚上气温显著下降。星期三至星期五大致多云，天气持续寒冷，市区最低气温在11、12度左右，新界再低两三度。市民请留意天气变化，并关顾长者及慢性病患者。

1.22新界多区跌穿个位数 打鼓岭6℃

根据九天天气预报，周四（22日）则最冻，市区最低气温只有11度，新界多区包括沙田、将军澳、天水围、大埔、上水等均跌穿个位数，而打鼓岭更一度低见6度。

本港地区下午及今晚天气预测天晴，下午干燥。吹和缓偏东风，离岸风势间中清劲。展望明日风势增强，晚上气温显著下降。星期三至星期五大致多云，天气持续寒冷，市区最低气温在11、12度左右，新界再低两三度。周末期间早上仍然清凉。