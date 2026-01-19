曾任网罪科总警司 陈永安：警队大半生涯 专责应对科技罪案及提升网络安全能力

作为首任关键基础设施（电脑系统安全）专员，陈永安从事警务工作逾35年，曾任网络安全及科技罪案调查科总警司，亦是国际刑警网络罪案专家组主席，「我在警队大部份时间负责刑侦工作，故在调查方面颇有心得，而警队生涯的后半部分，主要是建立警队应对科技罪案及提升网络安全的能力」。







对未来工作充满信心





陈永安自2020年从警队退休后，曾于私人企业担任电脑系统及网络安全相关主管，并于2024年5月出任保安局助理总监（关键基础设施）。他笑言，现回归政府工作，担任自己的专长，并作「开荒牛」，「参与制订草案，到成立一条法例，及建构监管架构。」他表示，对未来工作充满信心，亦将利用过往经验及知识开展工作。







谈及自身角色，陈永安指，专员需识别及指定营运者及其关键电脑系统；发出及修订《实务守则》；监察《条例》遵从情况，并就电脑系统安全规管营运者；监察、调查及应对针对关键电脑系统的安全威胁及事故；以及与指定当局及政府部门协调实施《条例》。

他提到，现时专员办公室共有32人，分为合规、行动、法务、行政四大范畴，当中设有两名副专员分别负责合规及行动，合规即是监察营运者履行第一、二类法定责任，行动则负责事故应变和调查违规行为；日后将按工作量，视乎需要申请额外资源。

记者：何姵妤

摄影：何健勇