国泰大阪返港航班技术问题取消 派餐券安抚 乘客网上还原时间线

社会
更新时间：22:30 2026-01-18 HKT
发布时间：22:30 2026-01-18 HKT

国泰航空今日（18日）一班原定日本时间傍晚6时05分、由大阪飞往香港的CX507航班，临起飞前宣布取消，并派发餐券安抚乘客。国泰航空回复《星岛头条》查询时证实CX507航班因技术问题要取消，工程人员正进行检查及维修，并就事件对顾客带来之不便衷心致歉。

国泰又指，已即时安排顾客转乘其他航班，并会向部分需要在大阪过夜的顾客作出赔偿，或提供酒店。等候期间，国泰机场服务团队亦向所有顾客派发餐券。

国泰表示，CX507航班因技术问题需要取消。国泰网站图片
国泰表示，CX507航班因技术问题需要取消。国泰网站图片

乘客：派餐券秩序良好

国泰CX507航班临时取消，有乘客在社交平台还原时间线。该乘客在帖文还原时间线，指原定登机时间是傍晚5时35分，但地勤早已在屏幕上打出需要维修、延迟登机的讯信，而5时43分已经在准备餐券。及至6点17分，正式宣布取消航班，并有6至7位地勤人员安排餐券派发，其余地勤则忙于与其他单位联络，现场有大量乘客查询及有部分人不满。

日本设3特定柜位办入境手续

至于派发餐券，该乘客指现场秩序大致良好，未有大混乱或嗌交，反而乘客之间有交流预订酒店资讯及安排，形容「中间可见不少互助情况」。地勤人员亦一直「开咪」更新状况，安排与承诺大致相符。晚上8点前已陆续安排乘客搭列车重新入境，日本入境当局有开放3个特定柜位处理，行李亦全部整齐摆放在行李输送带附近，过程有地勤举牌指引。

该乘客最后指，自己8点20分完成所有手续，重新在日本境内自由活动。

资料来源：Threads

