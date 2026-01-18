中大举办「全国海洋知识竞赛香港区选拔赛」总决赛 前三甲将竞逐国家极地科考机会

香港中文大学主办的「第15届全国海洋知识竞赛香港区选拔赛」总决赛，今天（18日）于中大校园圆满举行，共吸引逾300名观众到场观赛。赛事通过必答题、抢答题及挑战题三大环节，全方位考验选手的海洋知识、临场应变能力及心理质素。最终，来自香港科技大学的黄昶彬、香港中文大学的刘润洁，及香港城市大学的伍俊雄，凭借出色的表现勇夺前三甲，他们将于本年5月代表香港出战全国总决赛，与来自全国各地的优秀选手们切磋较量，竞逐参与国家极地科考的宝贵机会。

出席颁奖典礼的嘉宾包括中大校长卢煜明、中华人民共和国自然资源部国际合作司（海洋权益司）司长陈丹红、宣传教育中心主任夏俊、香港中联办教育科技部副部长叶水球、创新科技及工业局副局长张曼莉（以视像模式参与）、香港区选拔赛组委会主席马逢国、香港区选拔赛赞助机构、组织委员会、学术委员会成员，以及一众支持机构代表等。

卢煜明：推动海洋教育和科研创新

卢煜明致欢迎辞时表示，广阔的海洋为创新事业提供了无限空间，包括跨学科融合的机会，也需要人工智能等前沿科技，来为深海探测、生物医药、能源开发等关键领域带来突破。当前，国家大力支持海洋探索，中大会致力履行社会责任，推动官、产、学、研合作，积极融入国家发展，推动海洋教育和科研创新，进一步巩固香港国际创新中心的地位，助力国家经济高质量发展。

陈丹红：赛事强化香港在海洋强国战略地位

陈丹红指，香港是国际金融、航运、贸易中心，凭借独特的制度、区位优势与深厚的科研教育底蕴，在全球海洋合作中发挥著不可替代的作用。此次香港区选拔赛的成功举办，将进一步激发香港青年和公众对海洋事业的热情，助力海洋知识普及与文化传播，培养海洋人才，强化香港在海洋强国战略中的地位。

夏俊指出，本届竞赛首次设立香港赛区，是全国海洋知识竞赛发展历程中的一件大事，必将进一步促进香港学生和社会公众更加关心海洋、热爱海洋，激发对海洋事业发展的兴趣和热情。

张曼莉：培养前沿科技 加强湾区合作

张曼莉透过视像致辞表示，在国家的支持下，香港科学家积极参与到包括南北极科考、深海探测等国家项目中，这些都充分体现在海洋、极地工作中的「香港力量」。香港也会继续致力地培养更多前沿科技，包括海洋科技的人才，并会加强与大湾区内不同城市的科技合作。而本次海洋知识竞赛也是当局回应国家发展战略的一项具体行动。

马逢国表示，今年香港赛区首次加入「全国海洋知识竞赛」，正是一个以赛促学的宝贵机会——组委会希望通过比赛，激发年轻一代对海洋相关学科的探索热情，培育优秀的海洋人才，也希望广大香港公众深入了解国家海洋事业发展、学习海洋科技创新与生态保护等领域的知识，为香港海洋事业的长远发展奠定坚实基础。

赛事吸引逾400大专生报名

作为此项国家级赛事首次增设的香港区选拔赛，赛事自去年9月启动以来反应热烈，吸引了全港20间大专院校逾400名大专生报名参赛。大专组赛事历时数月，经过线上初赛及两轮线下复赛严格选拔，最终由来自中大、科大、城大、浸大及理大的8名选手脱颖而出，成功晋级总决赛。此外，比赛亦设公众线上问答游戏，吸引近80间中小学及公众参与，报名人数超过二万人，累计答题次数近九万次，充分展现香港青年及市民对海洋保育与科学知识的热忱与关注。

「全国海洋知识竞赛」自2008年创办，由中华人民共和国自然资源部、共青团中央、海军政治工作部共同主办，是全国大型海洋知识普及活动之一。今年赛事首度增设香港选拔赛，中大获得国家部委支持，成为香港选拔赛的主办单位，与香港各大学及社会组织携手，推动香港海洋科技创新与保育科普，培育下一代海洋科研人才。