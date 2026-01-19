汲取南丫海难教训 海事处采「SAFE」方针改革 处长王世发：九成海上意外源于人为

南丫海难发生至今13年，死因庭将于本周三作出裁决。海事处处长王世发形容南丫海难是沉痛的教训，海事处在这些年经过大量的深层改革，已全面落实所有由调查委员会及专家报告提出切实可行的建议。他又指国际上公认说法及本地数据均说明，海上意外有接近九成都是源于人为因素，故海事处除了改革验船标准等硬件，亦把重点放在不断提升从业者的安全意识，尤其是着力于增强部门与业界的人文要素，建立海上安全意识及安全文化。

伤亡意外一宗都嫌多

王世发接受《星岛》访问时表示，香港水域其实相当繁忙，每日约有13万人次乘坐海上交通工具、2,700船次在主要水域航道出入；全年大约有100万船次在主要水域范围内活动，而渡轮和小轮的碰撞宗数过往几年平均大约六七宗，没有人死亡，意外率是0.000006%，足见本港水上航行安全率之高；不过导致有人伤亡的意外，一宗都嫌多，「特别是2012年南丫海难般的重大事故，无论过往或现在的纪录有多么漂亮，一旦出现了一宗的话，其实都是不能接受的。」

高级验船主任/本地船舶安全林港稀指出，海事处近年采用「SAFE」方针改革，每个英文字母各对应一范畴，其中S是「Safety」安全为上，处方这些年来优化验船制度，包括对每一艘船的水密性、稳定性要求大大提升，「增加验船步骤程序，要更深入计算评估一艘船的安全性，例如计算破舱稳性，确保船体即使撞穿了一个洞，海水进入船舱后仍能保持浮在水面上的能力，不会因入水而翻船」。另外，处方亦引入载客的快速船只批注，要求客船的船长及轮机长每4年进行复修课程，「驾驶技术通常随年资增加，但驾驶态度或会有习以为常的情况，故安排复修，维持船员优良的驾驶态度。」

引入船员体检要求

同时，海事处前年正式推出自愿的本地安全管理系统，业界已有7成客船营运公司参与，系统要求船公司加强船员培训，并设紧急应变程序及自我评估机制。林港稀表示，考虑到船员有逐渐老化的现象，处方去年正式引入船员体检要求，所有首次申请牌照的船员，必须通过医生体检，所有驾驶包括客船在内的高风险船只的船员，需每5年进行体检。

海事处长王世发指，伤亡意外一宗都嫌多。图为南丫四号。资料图片

内部互相审核 改善各自为政

至于「A」则代表Accountability，即责任承担，政府为客船在内的高风险船只，设立了涉及海事处、船厂及船东的「三方责任共守机制」，明确厘订各持份者在造船阶段的职责。王世发坦言，海事处本身对船只检验的职责是责无旁贷，近年内部引入了互相审核机制，「堵塞了部门以往验船和批图时各自为政的陋习」。处方亦强化第三方授权机构或人士验船的监管，包括吊销了5位特许验船师资格，理由包括技能跟不上最新的验船要求标准等。

最后两个英文字母「F」跟「E」，则是「Fostering」培育人才及「Efficiency」效率提升。林港稀指，近年推出了内部的船舶工程师计划，提升验船人员能力。硬件方面，验船程序已完成电子化，包括将原先是纸本的图则及船舶记录数码化，验船人员只需透过统一的电子验船平台，再按清单检验，便可生成检验报告，提升效率的同时，亦减少人为失误的甩漏风险。王世发指：「制度永远不会完美，部门未来仍会不断检视安全制度，同时亦会推广绿色新能源船只等，保持部门开放的思维。」

记者：赵克平

摄影：卢江球