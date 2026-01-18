Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣打马拉松2026｜周润发跑10K两个钟冲线 参赛志在「同观众打招呼 」：最紧要享受过程！

社会
更新时间：10:11 2026-01-18 HKT
发布时间：10:11 2026-01-18 HKT

【渣马2026/渣打马拉松/渣马】渣打马拉松2026（渣马）今日（1月18日）举行，每年最受瞩目的必定是「发哥」周润发参赛。周润发去年参加半马，今年则转战10公里赛事，最终以约两小时完成。周润发与艺人鲍起静、郑则仕等一同参赛。他表示今天「开心到不得了，沿途有风，有太阳，好凉好舒服」。他又指参赛「我哋志在同观众打招呼、志在完成」。

称参赛陪朋友跑：我哋几个加埋几百岁！

被问到哪段路最难跑，发哥笑言「一难咪行、见到斜路就唔好跑」，表示最重要享受过程，「唔好跑得快，最紧要慢」。他又指今天是陪朋友们跑，笑言「我哋几个加埋几百岁」。

摄影：陈浩元

