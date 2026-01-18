渣打马拉松2026．多图｜跑手扮鬼扮「马」 蜘蛛侠、死侍角色齐上阵 着超人衫跑得快啲？

【渣马2026/渣打马拉松/渣马】渣打马拉松2026（渣马）今日（1月18日）举行，维持约7.4万名跑手参与，清晨已有不少跑手到场热身。今早天气偏暖，气温约18至19度。适逢马年将至，不少跑手一如既往「扮鬼扮『马』」参加赛事，有跑手在和暖天气下戴上头套扮演财神，相信已大汗淋漓。

渣打马拉松2026︱蜘蛛侠、死侍上阵 以为拍Avengers？

大批跑手悉心打扮，势要「最抢镜」。多人扮演漫威（Marvel）热门角色，包括蜘蛛侠、死侍，亦有扮演DC漫画的超人，未知是否打算使出「超能力」为自己加速。同时亦少不了扮演日本卡通及动漫角色，例如海绵宝宝、《Chiikawa》的Usagi、《海贼王》的路飞等。

▼▼即睇跑手奇装异服▼▼

▼▼多图．跑手参赛赛况▼▼

摄影：苏正谦、何君健、陈浩元