渣打马拉松2026 ︱今年气温19.5度相对暖和 参赛者：天气算舒适 但忧日出后较吃力

渣打马拉松2026今日举行，设有约7.4万个参赛名额。清晨在半马及全马起点尖沙咀弥敦道，有不少跑手提前到场热身，大会提醒跑手检查号码布。

天文台表示，今早温度19.5度，湿度50%。半马挑战组及10公里挑战组，于清晨5时30分起步；全马挑战组则于6时在尖沙咀弥敦道起步，特首李家超主持起步礼。

半马参赛者邹先生表示，会用平常心跑步，冀1个半小时内完成项目，并挑战个人最佳时间，「每次想做好一点，反而跑得不太好。」他续说，最期待过西隧后入中环的一段路，「如果你跑开，大家都知上完西隧，个个都叫『打大佬』，过完西隧入到中环、湾仔、铜锣湾，其实感觉都几兴奋。」

今年第三度参加渣马，邹先生认为，马拉松运动可锻炼体能及耐力，「身体永远有天使和魔鬼在争执和作对，希望可以战胜这个魔鬼。」问及今日温度较去年赛事日高，他称对跑手而言，清晨天气尚算舒适，但估计日出后将较吃力，「尽量省力，（跑手间）互相支持。」

首度参加半马的李小姐表示，已训练近半年，冀挑战自我，在2小时内完成项目，「之前一直都是Hea跑，想给一个目标，看看可否做到一点点成绩。」她忆述，起初未掌握跑步姿势，训练后会膝盖痛，认为坚持是进步关键，「不要放弃，因为我以前跑5、6公里已经喘气，现在发现只要你坚持 ，有个目标，就会做到。」

记者 萧博禧