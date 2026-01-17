宝莲禅寺住持净因大和尚追思大典各界吊唁 陈国基：一生弘扬佛法 以大智慧教化众生

宝莲禅寺董事会主席、第八任住持净因大和尚于去年12月22日圆寂，享年62岁。宝莲禅寺于今日( 17日 )上午10时，在大屿山昂坪宝莲禅寺大会堂举行圆寂追思赞颂大典。政务司司长陈国基、中国佛教协会(驻会)副会长宗性法师、香港佛教联合会会长宽运法师、立法会主席李慧琼、行政会议成员刘业强、民政及青年事务局局长麦美娟、教育局局长蔡若莲、中联办协调部部长朱文、教界同仁、净因大和尚生前友好等逾千人出席致悼。

追思大典期间，分别由政务司司长陈国基、中国佛教协会(驻会)副会长宗性法师、香港佛教联合会会长宽运法师、香港大学饶宗颐学术馆馆长李焯芬，及旭日集团副董事长兼总经理杨勋致赞颂词。

净因大和尚是有传统佛学修养、现代学术视野重要华人僧才

陈国基赞扬净因大和尚是一位既有传统佛学修养，同时具备现代学术视野的重要华人僧才，先后协助香港大学和珠海学院创办佛学研究中心，积极培育人才，推动本地教育发展。他亦称颂净因大和尚，一生弘扬佛法，带领宝莲禅寺上下积极参与香港佛教事务，透过佛学讲座及法会，以大智慧教化众生。他亦表示，净因大和尚热心参与社会服务，先后出任大屿山分区委员会委员、香港学术及职业资历评审局学科专家、中国佛教协会名誉理事等不同岗位，为香港地区发展、宗教教育建构等议题提出了很多宝贵意见，2025年更获特区政府颁授荣誉勋章，表彰他在社会服务、保育及弘扬传统文化上的卓越贡献。

净因法师圆寂是内地佛教界与香港佛教界重大损失

宗性法师称颂净因大和尚，充分发扬其国际学术视野与丛林实修经验，积极开展佛教海外联谊和国际交流，推动香港佛教界与内地佛教界的友好交流，推动中国佛教与世界各国、各地区佛教之间的交流互鉴，为深化内地佛教界与香港佛教界传统法谊、香港长期繁荣稳定、构建人类人类命运共同体贡献了重要力量。净因法师的圆寂，是内地佛教界与香港佛教界的重大损失。

杨勋 : 净因大和尚为香港佛教发展与团结作出不可磨灭贡献

李焯芬表示，作为佛学研究中心的首任总监，净因法师不但具有出色的领导能力，还有巨大的亲和力和个人魅力，对中心的筹欵工作无疑有极大的帮助。

旭日集团副董事长兼总经理杨勋表示，与净因大和尚相识数十年，亦师亦友，每每提及弘化事业，大和尚都目光清澈，信念坚定，言传身教中处处透露出禅者的从容与睿智。他赞扬净因大和尚在佛教界的共同事务中，总是秉持大局，贡献卓见，为香港佛教的发展与团结作出了不可磨灭的贡献，自2015年担任宝莲禅寺的住持以来，十年如一日，领众修行，持守宗风，为禅寺的法务昌隆、道场建设、僧才培养倾注毕生心血。

追思大典于上午11时半完结，随即进行封棺说法仪式，由中国佛教协会副会长秋爽法师主法。灵柩将于1月18日上午移送大屿山莲花山海会灵塔荼毘(火化)。

净因大和尚1963年出生于江苏，后于扬州大明寺出家，1982年于南京栖霞禅寺受戒，同年入读中国佛学院。1986年获选派至斯里兰卡，留学于斯里兰卡圣法寺佛学院、斯里兰卡巴利语大学、 斯里兰卡克拉尼亚大学研究生院，2001年获英国伦敦大学亚非学院博士学位。生前曾任香港大学佛学研究中心总监、南京大学博士生导师、香港珠海学院佛学研究中心总监、中国佛教文化研究 所执行所长、中国佛教协会名誉理事等，2015年担任宝莲禅寺第八任住持。2025年7月获香港特别行政区政府颁授荣誉勋章，表彰其多年来在佛教教育、社会服务及文化传承上的贡献。