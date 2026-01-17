屯门Y · PARK工人左手掌遭截断 环保署责成承办商3日内交报告

屯门园林废物回收中心 Y · PARK 发生严重工业意外。一名工人在清理木糠机时，其左手手掌被运转中的机器割断，送院治理时清醒。环保署今日（17日）对事故表示高度关注，并已责成承办商在3日内提交报告。

工人断掌送院 劳工处发停工令

环境保护署表示，事发于1月16日下午约2时，一名工人在屯门园林废物回收中心 Y·PARK【林．区】，清理木糠机淤塞期间，左手手掌遭运转中的机器割断。伤者随后被送往屯门医院治理。

屯门园林废物回收中心 Y · PARK 发生严重工业意外。Y · PARK FB图片

环保署于事发后已即时通知劳工处及警方。劳工处已到场调查，并向承办商发出「暂时停工通知书」，该机械不能使用直至完成所有改善措施。

环保署：已要求承办商交报告

环保署于事发后，已即时派员到医院了解伤者情况，并向其家属提供协助。署方已要求承办商全力配合劳工处的调查，并须在三日内就事件提交报告。署方强调，一直重视其设施安全，并紧密监察承办商的营运情况，承办商除每日定时巡查工地，亦须为员工提供安全培训。