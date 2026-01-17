Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯门Y · PARK工人左手掌遭截断 环保署责成承办商3日内交报告

社会
更新时间：12:12 2026-01-17 HKT
发布时间：12:12 2026-01-17 HKT

屯门园林废物回收中心 Y · PARK 发生严重工业意外。一名工人在清理木糠机时，其左手手掌被运转中的机器割断，送院治理时清醒。环保署今日（17日）对事故表示高度关注，并已责成承办商在3日内提交报告。

工人断掌送院 劳工处发停工令

环境保护署表示，事发于1月16日下午约2时，一名工人在屯门园林废物回收中心 Y·PARK【林．区】，清理木糠机淤塞期间，左手手掌遭运转中的机器割断。伤者随后被送往屯门医院治理。

屯门园林废物回收中心 Y · PARK 发生严重工业意外。Y · PARK FB图片
屯门园林废物回收中心 Y · PARK 发生严重工业意外。Y · PARK FB图片
屯门园林废物回收中心 Y · PARK 发生严重工业意外。Y · PARK FB图片
屯门园林废物回收中心 Y · PARK 发生严重工业意外。Y · PARK FB图片

环保署于事发后已即时通知劳工处及警方。劳工处已到场调查，并向承办商发出「暂时停工通知书」，该机械不能使用直至完成所有改善措施。

环保署：已要求承办商交报告

环保署于事发后，已即时派员到医院了解伤者情况，并向其家属提供协助。署方已要求承办商全力配合劳工处的调查，并须在三日内就事件提交报告。署方强调，一直重视其设施安全，并紧密监察承办商的营运情况，承办商除每日定时巡查工地，亦须为员工提供安全培训。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
影视圈
23小时前
持刀男子被制服。杨伟亨摄
00:50
荃湾男子麦当劳后梯挥舞菜刀 警持盾牌驰至制服
突发
2小时前
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
保健养生
18小时前
江西杀猪宴演变成失控抢食。抖音
00:42
杀猪宴︱备桌百席涌入4万人变丧尸抢食 博主遭派出所约谈︱有片
即时中国
3小时前
惠康全场88折！满额送$10现金券 金莎礼盒$77.5/寿桃鲍鱼福喼低至3折
惠康全场88折！满额送$10现金券 金莎礼盒$77.5/寿桃鲍鱼福喼低至3折
饮食
18小时前
刁钻乘客电召的士 机场往粉岭皇后山邨 大胆自定3项免收费 网民眼火爆：免埋车资啦｜Juicy叮
刁钻乘客电召的士 机场往粉岭皇后山邨 大胆自定3项免收费 网民眼火爆：免埋车资啦｜Juicy叮
时事热话
2026-01-16 11:06 HKT
连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
饮食
21小时前
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
01:41
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
突发
2026-01-16 11:06 HKT
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞责2026马年运程｜12生肖事业/健康/爱情/财运一文睇清！犯太岁要趋吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
2小时前
屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语
01:11
屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语
突发
2026-01-16 11:57 HKT