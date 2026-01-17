渣马｜明日气温18-23°C 冬季季候风下周杀到 周三起连冻3日 一区低至6°C

天文台表示，干燥的东北季候风会在未来一两日持续为广东带来普遍晴朗的天气，该区日间温暖。渣打马拉松明日（18日）举行，天文台预料气温介乎18至23度，天晴，日间干燥；天文台预料一股强烈冬季季候风会在下周二开始逐渐影响华南，该区风势增强，随后两三日广东沿岸天气转冷，下周三至下周五(21至23日)市区气温跌到只有12度，而打鼓岭更只有6度的低温。

根据天文台9天天气预测，下周三至周五最低气温只有12度，最高气温亦只有16、17度，周六(24日)气温稍为回升，最低气温有14度，最高气温升至18度。周日(25日)及周一(26日)气温进一步回暖，最低气温约有16度，最高气温亦重上「二字头」达20度。

天文台早前发布天气随笔，下周二当天一股冬季季候风的「先遣部队」将以东风潮的形式抵达广东沿岸，本港东风将会增强；随后，冷空气的主力将会在下周三（1月21日）起逐渐影响广东，该区将转为北风形势，气温显著下降。亦有电脑模型预计，下周有机会广东有机会受槽前扰动导致的微雨影响，带来更低温的「湿冻」。