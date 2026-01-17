Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

六合彩搅珠结果出炉｜$3100万头奖无人中 下期头奖基金增至4000万

社会
更新时间：21:30 2026-01-17 HKT
发布时间：21:30 2026-01-17 HKT

六合彩连续3期无人中，将于今晚（17日）晚上9时30分进行新一期搅珠，若以10元一注独中，估计头奖高达3100万元。至今晚9时15分截止投注时，总投注额逾6756万元。

今期搅出号码: 5、12、15、23、27、42，特别号码:46  

今期六合彩头奖再度无人中，二奖2注中，每注派1,268,070元，3奖120.5注中，每注派56,120元。

由于今期头奖无人中，下期下周二( 20日 )搅珠的六合彩，头奖基金将增至4000万元。

近50期搅珠最旺号码

统计马会近期50次搅珠结果，被搅出最多次数的号码分别为39（12次）；2（11次）、6（11次）、24（11次）；28（10次）、11（10次）、17（10次）及44（10次）。

八大幸运号码：

号码 次数
39 12
2、6、24 11
28、11、17、44 10

全港10大幸运投注站分布

至于10大幸运投注站。截至2025年6月30日，分别为是位于中环士丹利街、屯门市广场、荃湾青山道、尖沙咀汉口道、上环干诺道西、观塘广场、九龙湾德褔、大埔广场、上水石湖墟、及大埔广褔道。

