世界桌球大奖赛2026｜2.3-2.8启德上演 亨特利傅家俊表演赛献技 首迎10名中国球手参赛

「世界桌球大奖赛2026」将于2月3日至8日再度于启德体育园举办，将有来自全球排名32名顶尖桌球高手争夺冠军荣誉及世界排名。除现任世界冠军罗拔臣、卓林普、奥苏利云、沙比、梅菲等顶尖球手参赛外，更首次有10名中国球手参加，包括丁俊晖、赵心童、吴宜泽、肖国栋、周跃龙、斯佳辉、常冰玉、袁思俊、张安达和庞俊旭，数量达历年之冠。

体育专员：赛事获M品牌认可水平毋庸置疑

体育专员蔡健斌表示，对于世界顶级桌球赛事再度落户香港，充满期待与兴奋。赛事再次获得「M」品牌认可，其水平与精彩程度毋庸置疑，相信定能吸引大量本地及海外球迷入场观战，感受现场气氛，一睹各位大师风采。

他提及去年比赛中，曾出现一些未如理想的状况，但主办单位与启德体育园正视问题、从无回避，翌日已立即纠正，双方持续总结经验和改进，事实证明一切，这一份合作、力求改进的精神，正是推动体育活动「做得到，亦要做得好，一齐行得更远嘅一份力量」。这个亦是启德体育园在开幕10个月后，能成为国际体育盛事新据点、主场馆门票收入名列榜首的重要因素。

运动嘉年华「F-Sports Club」免费开放予公众入场

赛事期间，在启德体艺馆习艺坊亦设有运动嘉年华「F-Sports Club」，免费开放予公众入场，提供不同运动体验、赛事专属纪念品、赞助商摊位、球星莶名会。球迷有机会与顶尖球手互动，届时19岁英国新星 Stan Moody将亲临现场，与一众球迷交流。

今年的表演赛将于2月7日及8日上午上演，7日将有「桌球皇帝」亨特利大战香港名将傅家俊，8日则有今年新增的队制表演赛，亨特利、傅家俊将分别与香港桌球学院的学员组队，互相比拼。

表演赛不设公开售票

表演赛不设公开售票，购买「六日通」或任何首4日正赛下午场次门票的人士，可于下周经官方网站或社交网站进行网上登记，并于香港桌球学院换领表演赛门票，先到先得。

公众门票现正于快达票及大麦网发售，票价80元至2580元。赛事设有「六日通」及「决赛全日通」两种套票。购买「六日通」套票的观众将享有三大专属礼遇，包括以优惠价观赏全部赛事；传奇球星亨特利或奥苏利云签名球杆一支，先到先得；2月7日及8日表演赛门票各一张。相关礼遇150套，赠完即止。

记者：曹露尹

摄影：何君健