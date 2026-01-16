Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界桌球大奖赛2026｜2.3-2.8启德上演 亨特利傅家俊表演赛献技 首迎10名中国球手参赛

社会
更新时间：14:49 2026-01-16 HKT
发布时间：14:49 2026-01-16 HKT

「世界桌球大奖赛2026」将于2月3日至8日再度于启德体育园举办，将有来自全球排名32名顶尖桌球高手争夺冠军荣誉及世界排名。除现任世界冠军罗拔臣、卓林普、奥苏利云、沙比、梅菲等顶尖球手参赛外，更首次有10名中国球手参加，包括丁俊晖、赵心童、吴宜泽、肖国栋、周跃龙、斯佳辉、常冰玉、袁思俊、张安达和庞俊旭，数量达历年之冠。

体育专员：赛事获M品牌认可水平毋庸置疑

体育专员蔡健斌表示，对于世界顶级桌球赛事再度落户香港，充满期待与兴奋。赛事再次获得「M」品牌认可，其水平与精彩程度毋庸置疑，相信定能吸引大量本地及海外球迷入场观战，感受现场气氛，一睹各位大师风采。

他提及去年比赛中，曾出现一些未如理想的状况，但主办单位与启德体育园正视问题、从无回避，翌日已立即纠正，双方持续总结经验和改进，事实证明一切，这一份合作、力求改进的精神，正是推动体育活动「做得到，亦要做得好，一齐行得更远嘅一份力量」。这个亦是启德体育园在开幕10个月后，能成为国际体育盛事新据点、主场馆门票收入名列榜首的重要因素。

运动嘉年华「F-Sports Club」免费开放予公众入场

赛事期间，在启德体艺馆习艺坊亦设有运动嘉年华「F-Sports Club」，免费开放予公众入场，提供不同运动体验、赛事专属纪念品、赞助商摊位、球星莶名会。球迷有机会与顶尖球手互动，届时19岁英国新星 Stan Moody将亲临现场，与一众球迷交流。

今年的表演赛将于2月7日及8日上午上演，7日将有「桌球皇帝」亨特利大战香港名将傅家俊，8日则有今年新增的队制表演赛，亨特利、傅家俊将分别与香港桌球学院的学员组队，互相比拼。

表演赛不设公开售票

表演赛不设公开售票，购买「六日通」或任何首4日正赛下午场次门票的人士，可于下周经官方网站或社交网站进行网上登记，并于香港桌球学院换领表演赛门票，先到先得。

公众门票现正于快达票及大麦网发售，票价80元至2580元。赛事设有「六日通」及「决赛全日通」两种套票。购买「六日通」套票的观众将享有三大专属礼遇，包括以优惠价观赏全部赛事；传奇球星亨特利或奥苏利云签名球杆一支，先到先得；2月7日及8日表演赛门票各一张。相关礼遇150套，赠完即止。

记者：曹露尹
摄影：何君健

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
01:41
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
突发
4小时前
屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语
01:11
屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语
突发
3小时前
屯门开枪．全纪录｜疑凶与家人断联多月 一子弹贯穿身体 警千钧一发救女途人
03:12
屯门开枪．全纪录｜疑凶与家人断联多月 子弹贯穿身体 警千钧一发救女途人
突发
6小时前
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-15 12:38 HKT
DAISO传说¥500「扫地机械人」香港有售！一键操作简单除麈 日网友分享用后感
日本DAISO爆红¥500「扫地机械人」香港有售！一键操作简单除麈 日网友分享用后感…
生活百科
2026-01-15 15:04 HKT
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方无奈市况转变：好似整定咁
饮食
17小时前
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
时尚购物
22小时前
星岛申诉王 | 电池着火、车门反锁、无故自燃 专家教预知电动车死亡陷阱
03:35
星岛申诉王 | 电池着火、车门反锁、无故自燃 专家教电动车逃生手册预知死亡陷阱
申诉热话
7小时前
前TVB「御用阿妹」神隐逾廿年罕露面 忆痛别3料癌症妹妹 跟轻生父临终前和解
前TVB「御用阿妹」神隐逾廿年罕露面 忆痛别3料癌症妹妹 跟轻生父临终前和解
影视圈
5小时前
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
01:51
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
突发
18小时前