天气寒冷｜天文台料强烈冬季季候风1.20袭港 跌落12°C 如有雨或变更低温

干燥的东北季候风正为广东带来普遍晴朗的天气。天文台今日（16日）在天气随笔表示，一股强烈冬季季候风会在下周二（1月20日）抵达华南，本港风势增强，晚间气温显著下降，随后两三日逐步转冷，最低气温在12°C左右。天文台更预料一道广阔云带会在下周中后期覆盖广东沿岸，若届时有雨，有机会令温度更低。

天文台指出，受一股冬季季候风影响，上周本港天气寒冷及天晴干燥，新界内陆早上辐射冷却明显，部分地区甚至有结霜报告。随季候风稍为缓和，本周气温逐渐回升，今日（16日）天气大致天晴，下午非常干燥，气温介乎17°C至24°C。吹轻微至和缓东至东北风。预料未来两三日持续大致天晴，日间温暖，周日气温介乎18°C至23°C。

根据现时预测，一股强烈冬季季候风会在下周二（1月20日）抵达华南，本港风势增强，晚间气温显著下降，随后两三日逐步转冷，最低气温在12°C左右。

天文台续指，中纬度高空西风带波动的强度及冷空气南下的路径是决定本地降温程度的主要因素之一。假如冷空气以北风潮抵达，华北至华中的寒冷大陆性气团会影响沿岸地区，本地降温幅度会较大；反之，若冷空气以东风潮的形式抵达香港，过程中经过海洋，往往变得相对较暖及较湿，本港降温幅度则会较小。

最低温度概率预报图显示下周中后期最低气温在12°C左右。天文台图片

降温时间及幅度仍有不确定性

根据现时最新的电脑预报模式预测，下周二当天一股冬季季候风的「先遣部队」将以东风潮的形式抵达广东沿岸，本港东风将会增强；随后，冷空气的主力将会在下周三（1月21日）起逐渐影响广东，该区将转为北风形势，气温显著下降，由下周三（21日）起，连续3日最低气温跌至12°C。

下周四（1月22日）早上八时的地面气压、风向及温度预报图。天文台图片

「风乌」料东风潮持续 降温较迟较小

天文台指，目前各预报模式对于高空西风带波动的强度以及冷空气南下的路径仍稍有分歧，较多电脑模式预测星期三的北风形势较为显著，降温幅度会较大，但部分电脑模式如人工智能电脑模式「风乌」则预测东风潮较为持续，在此情境下降温会较迟、降温幅度亦可能较小。

不同电脑预报模式的大气中层水汽及风向预测（上），欧洲人工智能电脑模式预测西风带波动相关的降雨较为显著（下）。天文台图片

欧洲电脑模式料显著降雨机会较小

另一方面，下周的降温过程与上周略有不同，预料届时大气中低层水汽会较多，一道广阔云带会覆盖广东。视乎高空西风带波动的活动及强度，可为华南带来降雨，亦可以作为额外推动，帮助华南北部的冷空气进一步南下。而电脑预报模式对于南支西风槽的活动仍有分歧。预测南支西风槽较浅的一些电脑模式，如欧洲电脑模式，下周中后期出现显著降雨的机会则较小；反之，预测南支西风槽较活跃的一些电脑模式，如欧洲人工智能电脑模式的预测，则显示广东有机会受槽前扰动导致的微雨影响，带来更低温的「湿冻」。

虽然下周中后期本港降温出现的时间及幅度仍有不确定性，但各模式均预测今次降温过程将较为明显，云量亦较多，下周中后期将逐步转冷。

1961年至2025年 仅有3热带气旋于一月菲律宾以东海域形成

另一方面，位于菲律宾以东海域的热带气旋洛鞍于昨日（15日）下午增强为热带风暴，并预料会于未来数日在该区徘徊。预料洛鞍采取偏西北路径，靠近吕宋以东海域，随后将转向东远离并减弱。翻查历史纪录，1961年至2025年间，仅有三个热带气旋于一月在菲律宾以东海域形成并靠近吕宋以东一带。