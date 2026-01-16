贺岁烟花︱马会独家赞助 31888枚烟花年初二维港绽放 糅合骏马元素及吉祥符号

马年将至，香港赛马会推出马年系列活动，涵盖多个新春节目。马会今日（16日）举行记者会公布详情，指大年初二（2月18日）夜晚8时，马会将呈献「马到功成耀香江」马年烟花汇演。历时23分钟、合共8幕的烟花汇演，将糅合骏马元素及吉祥符号，在维多利亚港上空绽放，寓意新一年繁荣昌盛、马到功成，汇演将发放31,888枚烟花，整体预算逾1,900万港元。同时，马会支持于广州从化及上海进行的「无人机汇演」迎接马年。

在大年初一（2月17日），马会将再次参与「新春国际汇演之夜」。马会马术队骑手、亚洲锦标赛奖牌得主林立信及骑师黄宝妮，将现身马会花车上，为市民送上新春祝福。2026马年赛马日于大年初三（2月19日）在沙田马场举行，连串精彩赛事及活动，与市民及旅客迎新禧接马年。

应家柏：赛马体现香港永不言弃、「我做得到」精神

香港赛马会行政总裁应家柏表示，下个月将迎接马年的来临，对香港赛马会而言，这是一个别具意义的年份。赛马体现香港永不言弃的「我做得到」精神，以及坚韧和追求卓越的价值，更是「一国两制」下繁华稳定的象征。他续指，赛马运动不但在香港受欢迎，现更发展至世界级水准、享誉国际。香港赛驹在本地及海外赛事中取得佳绩，每每令香港引以为傲。他更指赛马不仅是一项运动，透过马会的综合营运模式，更持续贡献香港的经济及社会发展，充分体现马会「致力建设更美好社会」的宗旨。

马会马年系列活动节目丰富 横跨全年

他指，马会与国际知名建筑师携手合作，在广州从化兴建了一个极具标志性的马场，并于设计中融入中华文化元素。由今年10月底起，马会将在从化马场，举办中国内地的世界级常规赛马赛事。

他表示，马年系列活动节目丰富，横跨全年，率先揭开序幕的是两周后举行、马会作为策略伙伴的「浪琴香港国际马术盛典2026」，马会亦在9月将欧洲规模最大及最受欢迎的马术汇演 CAVALLUNA 带来香港，10月，马会广州从化马场开始进行常规速度赛事、马术赛事及娱乐活动。马会将联同位于北京的故宫博物院及香港故宫文化博物馆，举办两场专题展览，探讨马匹在中国历史与文化中的角色。此外，马会支持的影片《马到功成》，将于未来三年在全国放映，当中包括香港，展示马匹对全球各地不同社区的贡献。

马会委任郭富城为马会马年大使

另外，为了让更多市民感受人与马匹的联系与情谊，马会委任歌影王者郭富城为香港赛马会「马年大使」，他将于马年参与一系列社区活动及项目，以及录制马年主题曲，以自身经验及歌声，分享对马匹及赛马运动的热爱。

记者：蔡思宇