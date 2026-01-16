Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港口社区系统启用 陈美宝称从系统构建时代迈向创造价值新阶段

社会
更新时间：11:45 2026-01-16 HKT
发布时间：11:45 2026-01-16 HKT

运输及物流局今日（16日）举行港口社区系统启用仪式，系统正式投入服务。运输及物流局局局长陈美宝同步宣布洪水桥╱厦村新发展区发展现代物流圈规划研究报告，争取今年首幅于锡降围路的用地，可邀请业界提交发展意向书。

港口是香港金漆招牌

陈美宝表示，香港以港为名，港口一直是很重要的基础，亦是香港的金漆招牌，所以巩固和提升香港作为一个国际航运中心，是特区政府的重要任务。她又称，过去一段时间很努力多次拼市场、拼货物，全力出击开发「铁海陆江」立体联运体系，希望可开拓更多内地中国部的市场幅地，亦会和「一带一路」国家一些具战略意义的港口，开拓缔结为伙伴港口。

政府对港口有很大期望

她指，港口社区系统启用，象征香港智慧港口，从一个系统构建时代，迈向创造价值的新阶段，形容政府对这个「BB（婴儿）」有很大的期望，希望可帮助香港这个家庭创造价值，以便未来继续深化探索贸易融资服务。

洪水桥╱厦村打造成智慧绿色现代物流圈

她亦公布洪水桥╱厦村新发展区发展现代物流圈规划研究报告，全力推进该处发展现代物流圈，作为物流用地的中长期土地库，会透过市场为导向的发展条款，亦回应业界曾提出一些创新措施，打造智慧绿色现代物流圈。她亦宣布推出一套环境、社会和管治（即简称「ESG」）数据收集工具包，协助物流业特别是中小企，有效地收集及记录有关ESG披露要求所需的数据。

运输及物流局亦联同物流及供应链多元技术研发中心，与本地物流初创公司FUNDel签署三方合作备忘录，加快推动连结「港口社区系统」与物流业界的信息平台，并研究运用系统上多方信赖的货流数据，以协助金融机构进行相关物流中小企业的贸易融资申请审批，支持物流业可持续发展。

记者：郭咏欣
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门开枪．全纪录｜疑凶与家人断联多月 一子弹贯穿身体 警千钧一发救女途人
03:12
屯门开枪．全纪录｜疑凶与家人断联多月 子弹贯穿身体 警千钧一发救女途人
突发
3小时前
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
时事热话
23小时前
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
01:51
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
突发
15小时前
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
突发
1小时前
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
时尚购物
19小时前
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方无奈市况转变：好似整定咁
饮食
14小时前
屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳 
00:42
屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳 
突发
14小时前
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
影视圈
2026-01-15 09:00 HKT
新股IPO｜新股申购人数大增至47万 网传「猴子军团」违规涌港入飞 证监称券商必须确保资料准确
新股IPO｜新股申购人数大增至47万 网传「猴子军团」违规涌港入飞 证监称券商必须确保资料准确
股市
6小时前
李施嬅惊爆未复合已分手 车崇健因一理由自觉应该放手 Selena：对这段感情没有遗憾
李施嬅惊爆未复合已分手 车崇健因一理由自觉应该放手 Selena：对这段感情没有遗憾
影视圈
16小时前