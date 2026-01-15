Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

灵实胡平颐养院艺术同乐日 罗淑佩透露与灵实渊源 分享金句「常常喜乐 凡事谢恩」︱Kelly Online

社会
更新时间：20:51 2026-01-15 HKT
发布时间：20:51 2026-01-15 HKT

基督教灵实协会今日（15日）在灵实胡平颐养院举行「希望‧意象」社区共融：艺术同乐日活动。活动邀请到文体旅局局长长罗淑佩、灵实行政总裁林正财亲临支持，并由前食卫局副局长徐德义带领长者、智障学员及企业义工等50名出席人士一起进行「Art Jamming」，透过艺术凝聚社区力量，在新一年开始之际为社区注入希望及正能量，冀引起公众对有需要人士的持续关注及支持。

罗淑佩透露父亲在灵实医院度过最后日子

罗淑佩致辞时表示，艺术能将希望、喜乐等美好意象分享给大众。她指自己平日不擅长表达，更不善于画画，但相信「心中所想、脑内所思」透过绘画呈现，总能触动他人。她认为，一群人共同创作，能汇聚心意、加强联系。她分享自己的金句，引用圣经的「常常喜乐，不住祷告，凡事谢恩」，鼓励市民以感恩的心面对生活，并多与他人分享，便能在任何环境中保持喜乐。

「一听到是去灵实，就马上答应了」

罗淑佩又表示早前受邀时「一听到是去灵实，我就马上答应了」，透露自己跟灵实有渊源，她的父亲是在灵实医院度过最后的日子， 他在灵实受照顾的两个月，不论父亲还是作为家人，期间都觉得很有盼望、很温暖。她又指当年为其父物色可以住的地方，也有看过灵实的一些护老设施、安老设施，都觉得非常好。

罗又指今日活动是art jamming，虽然她不擅长画画，但拿起粉彩的时候，总会将心中所想、脑内所思，透过那支笔「走出来」。她又开始明白为甚么主办单位会找她来主持典礼，因为不论生命到了多么成熟的一个阶段，文体还是会成为依靠，都可以在文化、艺术、体育或运动的元素中，令生命更丰富，身体更健康。

罗淑佩其后在社交平台发文，指感谢林正财的邀请，让她参加了一个非常有意义的活动。她表示，自己的金句是圣经《帖撒罗尼迦前书》五章十六至十八节，就是要「常常喜乐，不住祷告，凡事谢恩。」

她又在帖文设问「怎样可以常常喜乐呢？」，称如果你是基督徒的话，祷告带来的盼望以及数算自己生命中有多少恩典，「我们今日还有一口气，大家可以一起在这里相聚，已经是一个恩典」，「想到这些，我们有盼望，Haven of Hope中我们有很多个盼望。」

她指：「我们懂得凡事谢恩，数算自己有的东西，还可以跟其他人分享我们有的东西，就使到我们无论在甚么环境都可以常常喜乐，而我们在喜乐的时候，也可以透过艺术、希望、意象表达出来。

基督教灵实协会行政总裁林正财表示，灵实服务不仅专业，亦积极引入创新元素，运用多元治疗手法，包括艺术治疗，以提升疗效。他指，透过音乐治疗、竖琴治疗、表达艺术治疗及园艺治疗等方法，患者可获得多感官刺激，不仅达到治疗目的，更能纾缓压力、放松心情、激发想像力，并在艺术创作中获得成就感。

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门市广场男子挥刀 警员开两枪制服 疑犯送院抢救不治
01:03
屯门市广场男子挥刀 警员开两枪制服 疑犯送院抢救不治
突发
7分钟前
屯门开枪．有片｜开枪过程曝光 男子持刀冲入人群 警轰两枪惊险救出女市民
01:21
屯门开枪全过程曝光｜ 男子冲入Donki厨房掠刀 对峙间冲入人群 警轰两枪救回女人质
突发
1小时前
婆婆恐被榨干便利店陷心寒对质 女店员爆1句话死守棺材本：「你个仔...」｜Juicy叮
婆婆恐被榨干便利店陷心寒对质 女店员爆1句话死守棺材本：「你个仔...」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
麦明诗「准阿嫂」系TVB上位小花？大合照企位融入麦家力压妹妹 女方亲回与麦明山关系
麦明诗「准阿嫂」系TVB上位小花？大合照企位融入麦家力压妹妹 女方亲回与麦明山关系
影视圈
4小时前
内地连锁烤肉西塔老太太疑全线结业！攻港不足3年 最后分店遭法拍 网民揭败走原因......
西塔老太太疑全线结业！内地连锁烤肉攻港不足3年 最后分店遭法拍 网民揭败走原因......
饮食
8小时前
湖南女童疑因找不到妈妈，在停车场激动晕倒后死亡。
00:09
湖南妇偷偷离开前夫家 9岁女寻母未果哭死街上︱有片
即时中国
10小时前
泰国再「冧」起重机︱车CAM实拍2死5伤恐怖画面 与在建高铁惨剧同一承建商
00:18
泰国再「冧」起重机︱车CAM实拍2死5伤恐怖画面 与在建高铁惨剧同一承建商
即时国际
5小时前
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
饮食
2026-01-14 16:28 HKT
21岁女兰桂坊酒吧内结识3外籍男 再到半岛酒店房间共饮 醒后失$83万镶钻名表
21岁女兰桂坊酒吧内结识3外籍男 再到半岛酒店房间共饮 醒后失$83万镶钻名表
突发
3小时前
宏福苑大火︱遇难者增至168人 邓炳强：是最终数字不再更新 尊重家属意愿暂不公布名单
宏福苑大火︱遇难者增至168人 邓炳强：是最终数字不再更新 尊重家属意愿暂不公布名单
社会
3小时前