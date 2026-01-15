灵实胡平颐养院艺术同乐日 罗淑佩透露与灵实渊源 分享金句「常常喜乐 凡事谢恩」︱Kelly Online

基督教灵实协会今日（15日）在灵实胡平颐养院举行「希望‧意象」社区共融：艺术同乐日活动。活动邀请到文体旅局局长长罗淑佩、灵实行政总裁林正财亲临支持，并由前食卫局副局长徐德义带领长者、智障学员及企业义工等50名出席人士一起进行「Art Jamming」，透过艺术凝聚社区力量，在新一年开始之际为社区注入希望及正能量，冀引起公众对有需要人士的持续关注及支持。

罗淑佩透露父亲在灵实医院度过最后日子

罗淑佩致辞时表示，艺术能将希望、喜乐等美好意象分享给大众。她指自己平日不擅长表达，更不善于画画，但相信「心中所想、脑内所思」透过绘画呈现，总能触动他人。她认为，一群人共同创作，能汇聚心意、加强联系。她分享自己的金句，引用圣经的「常常喜乐，不住祷告，凡事谢恩」，鼓励市民以感恩的心面对生活，并多与他人分享，便能在任何环境中保持喜乐。

「一听到是去灵实，就马上答应了」

罗淑佩又表示早前受邀时「一听到是去灵实，我就马上答应了」，透露自己跟灵实有渊源，她的父亲是在灵实医院度过最后的日子， 他在灵实受照顾的两个月，不论父亲还是作为家人，期间都觉得很有盼望、很温暖。她又指当年为其父物色可以住的地方，也有看过灵实的一些护老设施、安老设施，都觉得非常好。

罗又指今日活动是art jamming，虽然她不擅长画画，但拿起粉彩的时候，总会将心中所想、脑内所思，透过那支笔「走出来」。她又开始明白为甚么主办单位会找她来主持典礼，因为不论生命到了多么成熟的一个阶段，文体还是会成为依靠，都可以在文化、艺术、体育或运动的元素中，令生命更丰富，身体更健康。

罗淑佩其后在社交平台发文，指感谢林正财的邀请，让她参加了一个非常有意义的活动。她表示，自己的金句是圣经《帖撒罗尼迦前书》五章十六至十八节，就是要「常常喜乐，不住祷告，凡事谢恩。」

她又在帖文设问「怎样可以常常喜乐呢？」，称如果你是基督徒的话，祷告带来的盼望以及数算自己生命中有多少恩典，「我们今日还有一口气，大家可以一起在这里相聚，已经是一个恩典」，「想到这些，我们有盼望，Haven of Hope中我们有很多个盼望。」

她指：「我们懂得凡事谢恩，数算自己有的东西，还可以跟其他人分享我们有的东西，就使到我们无论在甚么环境都可以常常喜乐，而我们在喜乐的时候，也可以透过艺术、希望、意象表达出来。

基督教灵实协会行政总裁林正财表示，灵实服务不仅专业，亦积极引入创新元素，运用多元治疗手法，包括艺术治疗，以提升疗效。他指，透过音乐治疗、竖琴治疗、表达艺术治疗及园艺治疗等方法，患者可获得多感官刺激，不仅达到治疗目的，更能纾缓压力、放松心情、激发想像力，并在艺术创作中获得成就感。