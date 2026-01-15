宏福苑大火︱遇难者增至168人 邓炳强：是最终数字不再更新 尊重家属意愿暂不公布名单

大埔宏福苑大火发生距今逾一个月，保安局局长邓炳强今日( 15日 )交代惨剧的最新死亡人数，遇难者增至168人，较之前公布的161人增加7人，政府已经通知家属并且确认身份。168名死者当中包括一名消防员、两名室内装修工人、五名地盘工人，以及10名外籍家庭佣工（9名印尼籍及一名菲律宾籍）。

遇难者包括58男110女 年龄介乎6个月至98岁

警方公布，大埔宏福苑火灾的遗体身份辨识及科学鉴证工作已经完成，确定共168人死亡，包括58男110女，年龄介乎6个月至98岁；四人送院后证实死亡，另外164人的遗体或遗骸在宏福苑现场寻获。

邓炳强指死难者身份经牙齿及基因等科学鉴证辨认，强调168名死者是最终数字，不会再作更新，而失踪个案亦已经完成处理。警方表示，所有在事件中寻获的遗体或遗骸已全部确证，并没有任何遗骸有待确实身份。而所有向伤亡查询中心查询的宏福苑火灾个案亦已全部核实，并没有未能确认的失踪人士。

现阶段不会公开遇难人士名单

他指警方正就死因进行调查，待调查完成后，会向死因裁判官提交报告，如果死因裁判官决定要召开死因聆讯，届时会在聆讯庭上透露死者资料。而在目前阶段，邓炳强说，为尊重家属意愿，不会公开遇难人士名单。

对于立法会昨日( 14日 )通过政府提出灾后支援及重建工作议案，邓炳强表示，已指示大厦管理公司加强巡查，确保消防喉等设施正常运作。此外，他表示，将加强住客防火训练，提升防火意识，并鼓励住客一旦发现通道阻塞，应立即报告管理公司或向当局申报。

至于「大维修」工程，邓炳强强调必须先加强防火措施及巡查，避免建筑材料阻塞消防通道。

邓炳强透露，当局正研究是否立法，对阻塞通道或锁上防火门等明显危害行为进行票控。他指目前对注册承办商提交假文件的50000元罚款额不足够，日后将大幅提高及加入监禁刑罚。承办商若需暂停消防设施，必须先向消防署申请并获批，方可进行。

国际刑警组织全体大会将于今年11月首次在香港举办。保安局局长邓炳强昨日（14日）启程前赴北京，率领警务处处长周一鸣及工作团队，与公安部副部长徐大彤就大会筹备事宜进行会议。邓炳强于今日（15日）下午返港，指出希望借此盛会展现香港在「一国两制」下的优势，呈现香港由治及兴的新面貌。

本届大会预计有来自196个国家、逾1000名警务首长及高级官员参与，将就最新罪案趋势、国际合作及全球性区域风险作出交流与研讨。邓炳强表示，期望透过大会突显香港在安全、社会包容、专业及创新方面的表现，并向世界展示「一国两制」的成功运作。