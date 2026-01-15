Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火︱遇难者增至168人 邓炳强：是最终数字不再更新 尊重家属意愿暂不公布名单

社会
更新时间：18:19 2026-01-15 HKT
发布时间：18:19 2026-01-15 HKT

大埔宏福苑大火发生距今逾一个月，保安局局长邓炳强今日( 15日 )交代惨剧的最新死亡人数，遇难者增至168人，较之前公布的161人增加7人，政府已经通知家属并且确认身份。168名死者当中包括一名消防员、两名室内装修工人、五名地盘工人，以及10名外籍家庭佣工（9名印尼籍及一名菲律宾籍）。

遇难者包括58男110女 年龄介乎6个月至98岁

警方公布，大埔宏福苑火灾的遗体身份辨识及科学鉴证工作已经完成，确定共168人死亡，包括58男110女，年龄介乎6个月至98岁；四人送院后证实死亡，另外164人的遗体或遗骸在宏福苑现场寻获。

邓炳强指死难者身份经牙齿及基因等科学鉴证辨认，强调168名死者是最终数字，不会再作更新，而失踪个案亦已经完成处理。警方表示，所有在事件中寻获的遗体或遗骸已全部确证，并没有任何遗骸有待确实身份。而所有向伤亡查询中心查询的宏福苑火灾个案亦已全部核实，并没有未能确认的失踪人士。

现阶段不会公开遇难人士名单

他指警方正就死因进行调查，待调查完成后，会向死因裁判官提交报告，如果死因裁判官决定要召开死因聆讯，届时会在聆讯庭上透露死者资料。而在目前阶段，邓炳强说，为尊重家属意愿，不会公开遇难人士名单。

相关新闻：港办国际刑警全体大会｜邓炳强赴京 周四率周一鸣等 与公安部副部长进行工作会议

对于立法会昨日( 14日 )通过政府提出灾后支援及重建工作议案，邓炳强表示，已指示大厦管理公司加强巡查，确保消防喉等设施正常运作。此外，他表示，将加强住客防火训练，提升防火意识，并鼓励住客一旦发现通道阻塞，应立即报告管理公司或向当局申报。

至于「大维修」工程，邓炳强强调必须先加强防火措施及巡查，避免建筑材料阻塞消防通道。

国际刑警全体大会在港首办  邓炳强 : 展现香港「一国两制」优势

邓炳强透露，当局正研究是否立法，对阻塞通道或锁上防火门等明显危害行为进行票控。他指目前对注册承办商提交假文件的50000元罚款额不足够，日后将大幅提高及加入监禁刑罚。承办商若需暂停消防设施，必须先向消防署申请并获批，方可进行。

国际刑警组织全体大会将于今年11月首次在香港举办。保安局局长邓炳强昨日（14日）启程前赴北京，率领警务处处长周一鸣及工作团队，与公安部副部长徐大彤就大会筹备事宜进行会议。邓炳强于今日（15日）下午返港，指出希望借此盛会展现香港在「一国两制」下的优势，呈现香港由治及兴的新面貌。

本届大会预计有来自196个国家、逾1000名警务首长及高级官员参与，将就最新罪案趋势、国际合作及全球性区域风险作出交流与研讨。邓炳强表示，期望透过大会突显香港在安全、社会包容、专业及创新方面的表现，并向世界展示「一国两制」的成功运作。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
婆婆恐被榨干便利店陷心寒对质 女店员爆1句话死守棺材本：「你个仔...」｜Juicy叮
婆婆恐被榨干便利店陷心寒对质 女店员爆1句话死守棺材本：「你个仔...」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
湖南女童疑因找不到妈妈，在停车场激动晕倒后死亡。
00:09
湖南妇偷偷离开前夫家 9岁女寻母未果哭死街上︱有片
即时中国
8小时前
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
时事热话
7小时前
麦明诗「准阿嫂」系TVB上位小花？大合照企位融入麦家力压妹妹 女方亲回与麦明山关系
麦明诗「准阿嫂」系TVB上位小花？大合照企位融入麦家力压妹妹 女方亲回与麦明山关系
影视圈
3小时前
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
饮食
2026-01-14 16:28 HKT
泰国再「冧」起重机︱车CAM实拍2死5伤恐怖画面 与在建高铁惨剧同一承建商
00:18
泰国再「冧」起重机︱车CAM实拍2死5伤恐怖画面 与在建高铁惨剧同一承建商
即时国际
4小时前
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
影视圈
2026-01-14 19:00 HKT
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
影视圈
10小时前
有线男主播陈书君宣布与同性密友订婚 布置浪漫纯白花海铺烛光之路 甜晒方型巨钻：最美好的冒险
有线男主播陈书君宣布与同性密友订婚 布置浪漫纯白花海铺烛光之路 甜晒方型巨钻：最美好的冒险
影视圈
7小时前
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT