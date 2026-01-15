宏福苑五级火｜71名伤者已出院 8名伤者情况稳定 「精神健康专线」接获95宗与火灾相关来电

大埔宏福苑大火发生已逾个半月，医管局发言人今日（15日）公布，在火灾中共有79名伤者在不同的公立医院接受治疗，截至1月13日，已经有71名伤者先后康复出院。余下的8名伤者均情况稳定。

医管局表示，所有在是次火灾中因受伤而送往医管局辖下公立医院的伤者，其整个治疗和复康过程所需的医疗服务（包括药物及医疗器械）均会获全额费用豁免。

此外，宏福苑共八座楼宇的所有居民（包括外籍家庭佣工）均可享有全额医疗费用豁免安排至今年12月31日，涵盖医管局辖下的住院、家庭医学及专科门诊（包括精神科专科门诊）、急症室、日间医院、日间程序、社区服务及中医诊所暨教研中心。截至前日，医管局已为约1,800名受影响居民提供所需医疗服务。

截至1月13日，有超过300名私营家庭医生参加义诊计划，涵盖超过450个服务点，当中包括八间私家医院，累计有87名居民获安排义诊服务。中医义诊服务则已有超过360名中医师参加，涵盖超过620个服务点，累计有45名居民获安排义诊服务。牙医免费镶配假牙服务有超过110名私营牙医参加，涵盖超过150个服务点，累计有27名居民获安排免费镶配假牙服务。另外，「精神健康专线」共收到95宗与火灾相关来电，其中35宗来电来自受影响市民。

