渣马2026｜70岁周润发料重返十公里赛道 去年出战半马破自己纪录

本港年度体坛盛事「渣打马拉松2026」将于本周日（18日）举行，吸引超过7万名跑手参与。历届赛事均云集政商界与娱乐圈名人，70岁国际影星「发哥」周润发是否参赛、选择哪一组别，一向备受公众瞩目。

或与律政司司长林定国同场较劲

根据大会提供的十公里参赛者名单，一名名为「CHOW Yun Fat」的选手已报名参赛。与去年选择半马不同，预料「发哥」今年将回归十公里赛道。值得关注的是，发哥相信将与同样报名十公里的律政司司长林定国同场竞逐，为赛事增添看点。

翻查往绩，周润发2023年首次挑战渣马十公里，以1小时3分58秒完成；2024年转战半马，成绩为2小时26分08秒；去年再度出战半马，时间更进步至2小时24分33秒。他去年赛后曾表示，期望将来能在启德体育园冲线，可见其对长跑运动的认真与热忱。随著赛事临近，各界关注「发哥」今年能否再创个人佳绩，并与一众名人跑手在赛道上互相切磋。

记者：黄子龙