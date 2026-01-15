消委会 · 足部护理霜｜韩国Derma:B每毫升$1.1获五星 SABON、ORIGINS保湿表现佳

冬天湿度较低，消费者或会选用足部护理霜护理双脚肌肤。消费者委员会今日（15日）公布一项足部护理霜调查报告，在市面上挑选10款样本进行保湿效能试验和化学检测，，包括SABON、Derma:B、Dr. Scholl及ORIGINS，结果显示全部样本持续使用均有不错的保湿效果。半数样本在连续使用14日后，已可提升足部皮肤水分含量平均逾50%；连续使用28日后，4款样本更可提升皮肤水分含量平均逾70%，保湿效果较突出。化学安全方面，3款样本检出香料致敏物，浓度达到欧盟需要标示的水平，惟只有其中1款有标示于成分列表中。当中1款同时检出游离甲醛，有机会令对甲醛过敏的人士出现过敏反应。

消费者委员会在去年9月至11月期间进行该项评测，在市面上挑选10款样本进行保湿效能试验 and 化学检测，产品价格介乎50至305元。并邀请了超过160位年龄介乎40至50岁的亚洲女性，进行为期28日的试用。

在使用14日后，半数样本已能将脚踭皮肤的水分含量平均提升超过50%。若持续使用至28日，更有4款样本表现突出，包括SABON、Derma:B、Dr. Scholl及ORIGINS，能将水分含量平均提升逾70%，长效保湿效果卓越。表现突出的4款其中2款获消委会评分最高，当中最便宜的产品为韩国制、88毫升的Derma:B，仅88元，媲美以色列制、150毫升的260元SABON。

消委会测试的10程足部护理产品。

尽管保湿效果理想，但在化学安全测试中却发现隐忧。报告指出，有3款样本检出的香料致敏物浓度，已达到欧盟《化妆品条例》中需要强制标示的水平，包括ORIGINS、优姿 ELLGY及Baby Foot，但当中仅有ORIGINS在成分列表中作出标示。其中优姿 ELLGY亦检出0.014%的游离甲醛。

在产品标签方面，亦有3款样本未能提供详细的中文或英文成分列表，其中1款更完全没有标示生产日期或使用期限，令消费者无法掌握关键产品资讯。

香港足病诊疗师协会会长王映芝女士解释，足部皮肤长期缺水会失去弹性，增加角质层硬度，容易引致龟裂、厚茧甚至鸡眼，长者尤为常见。

香港中文大学内科及药物治疗学系陈重娥教授则特别提醒，糖尿病患者因病情可能引致神经和血管系统受损，皮肤容易变得干燥，更应重视足部护理，避免因龟裂造成伤口感染。

消委会建议消费者在选购足部护理霜时，应仔细检视成分列表，避开已知的致敏物质。若有厚茧问题，可选择含有尿素（Urea）或水杨酸（Salicylic Acid）等去角质成分的产品。

在使用上，建议沐浴后先擦干双足，坐下涂抹并充分按摩，待皮肤完全吸收干爽后才走动，以免滑倒。对于极度干燥的皮肤，可尝试晚间「双层护理」：先涂抹保湿霜，15分钟后再薄涂一层凡士林等锁水产品，加强护理效果。即使情况改善，仍应持之以恒，方能维持足部肌肤的健康状态。

