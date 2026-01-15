乐龄人士消费投诉｜七旬妇遭狂Sell 40万美容疗程 550次疗程要2年做完？美容院因一原因拒退款

【消委会／投诉／美容疗程／电视／眼镜】消委会发布新一期《选择》月刊，当中有多个乐龄人士对不同服务不满而作出投诉。有消费者在美容院购买合共逾30万的美容疗情，当中未使用完的疗程达550次，但有效期仅两年；有消费者在眼镜店配眼镜，店员仅告知一块镜片的售价，令投诉人大失预算；亦有消费者以逾万元的价格购买智能电视，获告知有工作人员教导如何使用串流平台，惟最终未有兑现承诺。

投诉人冯先生是一位80 多岁的长者，他计划更换家中的电视，电器店店员推介 A 品牌最新型号的 48 吋 OLED 电视，并告知冯先生该型号具备高画质及内置免费串流平台优惠。冯先生过往甚少接触智能电视或相关应用程式，担心无法操作串流平台。店员指负责安装电视的技术人员会为投诉人完成设定，并示范基本操作，确保投诉人明白如何使用串流平台。冯先生听到这个保证后，便以约$12,500 购买该电视。

及至安装当日，技术人员在完成安装后便立即离开，没有教导冯先生如何使用串流平台，亦没有提供任何操作指引。冯先生尝试自行操作，惟电视出现错误讯息，因此透过即时通讯软件联络电器店店员。其后，冯先生收到代理商来电，表示可以安排技术人员两日内上门检查，惟等待逾一星期仍未接获代理商进一步通知。冯先生遂向消委会求助，希望协助安排更换其他型号的电视。

A 代理商在调停下愿意免费派人上门教导使用电视有关功能，个案得以成功解决。

70 多岁的吴女士自 2022 年起多次光顾 B 美容院。她表示自己的视力及身体问题，难以在短时间内阅读及理解复杂的合约条款，因此在疗程进行期间经常被推销新疗程时均只能依赖职员的口头讲解。

吴女士称若拒绝购买，预约下一次疗程时便经常被告知已客满，因此在 2022 年至 2023 年间多次同意购买合共逾30万疗程。尽管吴女士仍有大量疗程未有使用，但在2024年再购买7万元疗程并已缴付全款，并于2025年再购买35,000元疗程，并中先缴付9000元，余下2万6千元则稍后支付。

吴女士后来要求 B 美容院提供未使用的疗程数目，才发现尚有逾 550 次，即使每两星期使用一次，亦需要超过 20 年才能用毕，但疗程有效期只剩两年。吴女士认为疗程数量已明显超出实际需要，加上考虑到预约困难，因此质疑B美容院的销售手法，遂向消委会求助，要求取消2024年至2025年的交易，退还已缴付的$79,000，以及取消未缴付的26000元。

B 美容院回复消委会，表示职员于销售过程中已清楚讲解疗程内容、金额及条款，包括不可退款条款，并获签名作实，因此未能取消价值26,000 余额。然而，吴女士不接受方案，消委会已建议她可以考虑咨询法律意见，或申请消委会的「消费者诉讼基金」。

投诉人李先生计划利用长者医疗券资助购买一副渐进眼镜，到 C 眼镜店查询时已表明连医疗券的预算为1,500元 ，职员向他介绍1,500元及1,980元眼镜连镜框套餐；李先生以200元接受验眼服务。职员其后指根据其老花度数，两款套餐的镜片均不适合，遂建议李先生分开选购镜架及镜片，获店员口头报价分别为4,000元及1,600元，李先生最终选择了1,600元镜片及900元的镜架，然而职员却开出一张3,100元收据。最终李先生同意购买，当中1,000 以医疗券支付。李先生不满 C 眼镜店先以优惠套餐作招徕，加上职员推销时未有说明报价是以一枚镜片为单位，有误导之嫌，因此向消委会求助，要求 C 眼镜店退回差价。

消委会跟进后，C 眼镜店指出，职员在介绍镜片时已说明镜片价格，但明白李先生对报价的理解存在落差，引致双方在沟通上出现误会。在消委会的调停下，C 眼镜店提出将镜片免费升级至具备变色功能的渐进镜片，获投诉人接受，个案得以顺利解决。

消委会5大贴士

在选购智能产品时，可向店员说明自己的使用习惯、对智能产品及功能的熟悉程度，及查询代理商有否提供安装及售后支援；消费者可在技术人员上门安装时把握机会要求示范常用操作，并亲身尝试以确认懂得使用；

部分串流平台可能设有免费试用时段或基本服务免费，消费者须留意试用期结束后或升级服务是否需要收费，亦要仔细了解取消订阅的程序及时限，以免产生不必要的费用；

美容疗程多属预缴式消费，消费者在购买前宜以自身实际需要及身体状况为主要考量，即使与美容师关系友好或遇到积极推销，也不宜匆忙作出购买决定，亦不必有拒绝相熟美容师的心理包袱。

消费者亦应了解自己尚未使用的疗程种类、次数及有效期，以便更准确地评估自己的实际需要；

若计划北上配眼镜，除考虑价格因素外，消费者亦应考虑眼镜配处的方便性，因配戴新眼镜适应需时，期间可能需要往返内地寻求视光师调整眼镜，相关交通及时间成本因而增加，同时亦须注意跨境消费的风险；

家人在征得长者同意后可协助检查账单、银行月结单等资料，亦可主动为他们讲解冗长繁复的合约条款，并陪同签署合约

