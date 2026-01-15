每日杂志‧人物志｜坚守复育前线为城市发展「补偿」 温诺汶盼人与野生动物彼此尊重

嘉道理农场暨植物园的野生动物拯救中心内，正在上演一场人类与红颊獴的「追逐战」。红颊獴在笼舍内灵活躲避，动物保育部高级野生动物复育主任温诺汶（Bibi）则手持长网，瞅准时机出手，在数次扑空后终于成功捕获这只小兽，为牠检查尾巴伤口的复原情况。从事野生动物复育工作逾10年，Bibi拯救过无数野生动物，形容双方关系如同治疗者与病人，最终目的是希望帮助牠们重返自然。她坦言，野生动物救援在宏观生态层面成效有限，但仍是城市发展中必要的补救，并期望人类与野生动物之间能彼此尊重。

温诺汶及团队成员与红颊獴上演「追逐战」。

野生动物拯救中心团队为一只尾巴受伤的红颊獴处理伤口。

温诺汶正在捕捉红角鸮，准备送至兽医检查。

「外界对我们的工作会有很多幻想，觉得经常可以接触动物，喂牠们喝奶、吃药。」然而，撇除这些温馨画面，Bibi的日常更多是清洁笼舍、跟进康复进度、接收新个案、安排野放，还要处理文书等。

Bibi原是兽医助护，起初只想学习更多不同动物的护理知识，没想过一直留在野生动物复育的领域。真正投入后，她才体会到两者差异，有别于宠物医疗着重安抚主人，拯救野生动物则是人类对动物的补偿，「我们的力量很小，拯救1000只斑鸠其实对自然没有太大的不同，但却是对城市发展的一种补救，维持野生动物的福利，让牠们可以接受专业的治疗。」

如同医院每个步骤皆专业

她形容，拯救中心运作如同一间医院，团队与动物的关系则像治疗者与病人，每一个步骤须根据专业去做决定。动物送抵后，团队会先为其进行初步伤势评估，视乎情况提供药物、包扎或清洗伤口等；若情况严重，必要时会由兽医进行手术。动物康复后，亦需接受野放前训练，重新适应户外环境，唤醒觅食与狩猎本能。野放前，鸟类会上脚环；哺乳类则视乎情况植入晶片，才会正式回归自然。中心近30年的整体野放成功率约40%，与欧美同类机构相若。

兽医为红角鸮检查眼角膜。

温诺汶为已康复的红角鸮戴上脚环，准备野放。

然而，野生动物种类繁多，因应不同物种的特性，复育难度不一。Bibi忆述，曾接收市民送来的鼩鼱，惟受限于高新陈代谢率，加上缺乏前例可循，「我们还没发现牠有甚么问题之前，牠已经死了。」她再举例，有断腿的赤麂和野猪，前者极易因过度惊吓而引发捕捉性肌病，后者则有脾性，「不能将牠困在笼中，会撞到自己受伤。」

理性科学为小鹿「安乐死」

谈起拯救，「安乐死」议题无法避免。Bibi叹言，这往往是市民最难理解的决定，「会觉得是否人手不足、不想救，或是没有爱心，这些话令团队感到沮丧。」但在她看来，这从来不是「想不想救」，而是「是否适合救」。

Bibi解释，动物会否承受过多痛楚、能否重返野外、未来是否具备生存能力，都是必须考虑的因素，「牠们不是家里的猫狗，带回家养会让其感到辛苦，对日后生活有很大影响，甚至有些动物根本不能在人工环境下饲养。」

她记得，有次凌晨接到电话赶回中心，为一头确定无法救治的小鹿进行安乐死，仅希望减少其痛苦的时间。她强调，拯救野生动物不能单靠爱心，还需保持理性与科学判断，甚至需要承受生命离开的沉重，「有些医治了许久还是救不回，也会觉得可惜，但我们会尝试从个案中学习，是否下次可以用另一个方法。」

助蝙蝠宝宝与妈妈重聚

随着城市发展，野生动物面临的威胁越来越多。鸟类常因撞玻璃、误中老鼠胶或被猫攻击而受伤；赤麂、野猪则可能被车撞。近期亦发生多宗短吻果蝠闯入校园事件，相信与修树导致其栖息地消失有关。Bibi无奈道，很多人一提起蝙蝠，就联想到肮脏与疾病，进而驱赶，但只要不直接接触，或进食疑被沾染的食物，注意环境及个人卫生已经足够。

近期本港发生多宗短吻果蝠闯入校园事件。

近年团队亦积极推动蝙蝠「reunion」（团聚），将痊愈或没有受伤的蝙蝠宝宝，带回最初发现的位置，帮助牠们与妈妈团聚。她说，「最深刻的一次是蝙蝠妈妈慢慢降落在我的手上，接回牠的宝宝。」

温诺汶将康复的蝙蝠宝宝带回发现原址，协助牠与妈妈团聚。 嘉道理农场暨植物园提供

惟Bibi坦言，中心正面对资源不足的问题，尤其是空间有限，因应接收的动物数量增加，其活动的空间越渐减少。她举例，以往一笼会安置10只鸟，但在繁殖高峰期时可能增至15只，「也未必足够」。

她补充，由于中心也会接收被充公、具保育价值的动物，过去空间充足时，保育价值较低的动物也会接收，「但现在真的没办法了，因为本地受伤需要救治的动物也很多，需要考虑被充公动物的保育价值是否够高，还有未来去向是否易于安排等。」

濒危龟在中途之家一住十年

中心内还有一批无法野放，又尚未找到保育机构的「住客」。她笑说，有不少属濒危的龟在这里长大、繁殖，很多在「中途之家」住了10年，但团队最希望的，始终是替牠们找到新家园。

工作以外，Bibi亦会以义工身份救援野生动物。她曾在落马洲观鸟时，发现身体不适的黑面琵鹭，与同行友人合力将其救回中心，自己却弄得满身泥泞，「不可能不救，只要是受伤，就会带回中心。」

此外，她还报读了植物班，了解适合用在复育或可喂给动物的植物，也会翻阅复育相关的书籍。她说，中心是全港唯一获渔护署特别许可的非政府野生动物拯救机构，「我觉得增强了我们的使命感，想要做好复育。」

不想被打搅 应及早防范

她乐见市民的保育意识提升，惟呼吁不应试图自行救治及照顾野生动物。她提到，曾有市民将野生雀鸟带回家中，「养了几个月，送来时那只鸟的羽毛都烂了，也曾收到没有脚趾、『甩皮甩骨』的。」她提醒，贸然将野生动物带回家，除影响原本饲养的宠物，野生动物也可能得不到妥善的照顾，遇到受伤动物时应寻求专业的协助。

在Bibi眼中，人类与野生动物最好的相处方式是互相尊重，「香港很多动物都适应在城市里的生活，例如小鸟、蝙蝠，只要那个地方不是封闭的，就预期会和某些野生动物共享。」她强调，若不想被打搅，应及早防范，「可放一些东西让牠觉得无法停留或不能靠近，但如果牠出现了，请你尊重牠，待牠自行离开。」

温诺汶说，人类与野生动物最好的相处方式是互相尊重。

伸缩杆毛巾水樽组装为小鸟复建

野生动物拯救中心每天接收不同物种、体型各异的个案。由于一般兽医设备多为宠物而设，团队往往需要因应实际需要自行改装工具，灵活应对不同动物的检查与治疗工作。

Bibi分享，常见的雪条棍不时被用作包扎或固定的支架，家用伸缩杆也能化身物理治疗小工具，「我们有一个复健工具，是用毛巾包裹水樽，用棍子穿过并安装在笼内，让小鸟在上面走动。」

团队使用毛巾、水樽及伸缩杆，自行改装成复健工具。 嘉道理农场暨植物园提供

团队也会为患禽掌炎的动物准备瑜伽垫，或使用毛巾、晾衣架及夹子来固定受伤的龟，不过她也说，「我们现在也会趋向使用专为野生动物设计的工具了」。

积极到不同地方学习保育 深入社区宣传

推动野生动物保育需从多方面入手，Bibi透露，野生动物拯救中心未来将进一步与其他地区的拯救机构交流，提升水平，同时深入社区宣传及教育，并持续培训团队，提升成员的技术及工作兴趣，解决资深人手不足的问题。

Bibi表示，团队希望在不擅长的物种上做更多交流，例如数量增加的食虫性蝙蝠，「我们本身的经验很少，所以成功率也不高。」

团队近年积极到不同地方学习，「像台湾等会有比较多经验可以参考，加强我们的水平。」中心也争取在不同活动设摊位，让市民有机会接触更多保育资讯，未来也计划进校举办讲座。

人手方面，她表示，每只动物都有不同的问题，仍依赖人手输入资料，但中心的资深同事较少，不少人只工作一、两年便离开。她说，近年其中一个重要工作是为经验较浅的同事进行训练，提升他们的技术及兴趣，「我们做复育，不是一、两个月就可以做的，真的需要很多经验去支持。」

记者：潘明卉